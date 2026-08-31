EUR/USD: pressione ribassista, decisiva la tenuta di 1,1570

Il cambio EUR/USD ha chiuso la seduta del 28 agosto 2026 a 1,1586, registrando una flessione dello 0,58%. La giornata è stata caratterizzata da una marcata accelerazione delle vendite: dopo un’apertura a 1,1654 e un massimo a 1,1659, il cross ha progressivamente perso terreno fino a raggiungere un minimo a 1,1578, terminando gli scambi poco sopra i minimi di giornata.

Il movimento conferma l’indebolimento della struttura tecnica di breve periodo dopo il recente recupero che aveva portato EUR/USD in area 1,17. La discesa ha infatti condotto le quotazioni in prossimità di una zona tecnica particolarmente importante compresa tra 1,1565 e 1,1580. Anche altre letture tecniche individuano in quest’area un supporto determinante per stabilire se il movimento in corso rappresenti ancora una correzione del recupero partito dai minimi di luglio oppure l’inizio di una fase ribassista più profonda.

Dal grafico giornaliero emerge inoltre un deterioramento del momentum. Il MACD, pur rimanendo in territorio positivo, mostra una perdita di forza e un avvicinamento delle due linee, elemento che segnala un progressivo esaurimento della precedente spinta rialzista. La chiusura in prossimità del minimo giornaliero mantiene quindi elevata la pressione sui supporti.

Supporti e resistenze

Il primo livello da monitorare è 1,1570-1,1580, coincidente sostanzialmente con il minimo della seduta. Una sua violazione confermata aumenterebbe sensibilmente il rischio di prosecuzione della correzione. Sotto questa fascia, il successivo supporto è individuabile a 1,1535-1,1550, mentre un deterioramento più marcato potrebbe riportare EUR/USD verso 1,1470-1,1485. StoneX individua proprio 1,1564/1,1578 come supporto chiave, seguito da 1,1535 e 1,1472.

Sul fronte opposto, la prima resistenza è collocabile tra 1,1630 e 1,1650, area che il cambio dovrebbe recuperare per attenuare l’attuale pressione ribassista. Più importante la fascia 1,1670-1,1710: soltanto il ritorno stabile sopra questa zona fornirebbe indicazioni convincenti sulla ripresa del precedente movimento ascendente.

Livelli tecnici principali: supporti a 1,1570, 1,1535 e 1,1470; resistenze a 1,1630, 1,1670 e 1,1710.

EUR/USD – Scenario rialzista

Per assistere a una reazione rialzista sarà fondamentale la tenuta della fascia 1,1565-1,1580. La formazione di una base sopra questo livello potrebbe favorire un rimbalzo inizialmente verso 1,1630-1,1650.

Il superamento di questa prima barriera permetterebbe alle quotazioni di puntare nuovamente verso 1,1670, livello oltre il quale il quadro tecnico migliorerebbe sensibilmente. Una successiva rottura di 1,1710 rappresenterebbe invece un segnale decisamente più significativo, riaprendo spazio verso 1,1745-1,1750 e successivamente verso area 1,1790-1,1800.

Nel brevissimo periodo, tuttavia, un eventuale recupero sotto 1,1630-1,1650 andrebbe ancora interpretato prevalentemente come rimbalzo tecnico e non come definitiva ripresa del trend rialzista.

EUR/USD – Scenario ribassista

Lo scenario ribassista rimane al momento quello maggiormente sostenuto dalla configurazione tecnica. La perdita di 1,1570, soprattutto se accompagnata da una chiusura giornaliera sotto questo livello, confermerebbe la rottura della principale area di sostegno.

In questo caso il primo obiettivo diventerebbe 1,1535-1,1550. La violazione anche di questa fascia potrebbe accelerare ulteriormente le vendite verso 1,1470-1,1485, area che rappresenterebbe il successivo supporto significativo. Anche le analisi pubblicate nella giornata del 28 agosto indicavano 1,1563/1,1570 come supporto immediato e, sotto tale soglia, un aumento del rischio ribassista.

In sintesi, EUR/USD arriva a un passaggio tecnico delicato. La forte candela ribassista del 28 agosto ha cancellato buona parte del recente recupero e ha riportato il cambio sulla fascia 1,1570-1,1580. La sua tenuta potrebbe favorire un rimbalzo verso 1,1630-1,1650, mentre una rottura confermata trasformerebbe l’attuale correzione in un movimento potenzialmente più profondo, con obiettivi a 1,1535 e successivamente 1,1470.

SEGNALI DI TRADING

Ricevi i livelli operativi con prezzo di ingresso, target e stop loss per affrontare i mercati con una strategia precisa. Scopri i nostri servizi dedicati al trading =>Azioni Italia Intraday <>Azioni Italia Multiday <>Future FTSE Mib <>Future Dax <>Forex.