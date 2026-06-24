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EUR/USD: chiusura debole e rischio di ulteriori ribassi

grafico EUR/USD

La giornata del 23 giugno si è conclusa per l’EUR/USD con una candela fortemente ribassista, caratterizzata da un’apertura in prossimità dei massimi e una chiusura quasi sui minimi di giornata. La struttura della candela suggerisce un indebolimento del momentum rialzista che aveva sostenuto il cambio nelle sedute precedenti e segnala una possibile fase correttiva di breve periodo.

La tenuta del supporto a 1,1376 sarà determinante: una sua violazione potrebbe aprire spazio verso 1,1350 e successivamente 1,1300, mentre il recupero di 1,1439 rappresenterebbe il primo segnale di ritorno della forza rialzista.

EUR/USD: livelli tecnici principali

Resistenze

  • 1,1439 – Massimo della seduta
  • 1,1460 – Resistenza intermedia
  • 1,1500 – Resistenza psicologica

Supporti

  • 1,1376 – Minimo della giornata
  • 1,1350 – Supporto di breve termine
  • 1,1300 – Supporto psicologico e tecnico

EUR/USD: interpretazione del trend

Nel breve periodo il quadro tecnico dell’EUR/USD appare piuttosto deteriorato. La chiusura sotto 1,1400 rappresenta un segnale di debolezza che potrebbe favorire ulteriori prese di profitto.

Finché il cambio resterà sotto 1,1439, il rischio prevalente rimane orientato verso una prosecuzione della correzione. Un ritorno stabile sopra tale livello sarebbe invece necessario per ripristinare una configurazione più favorevole ai compratori.

EUR/USD: scenario operativo

Scenario rialzista

  • Ingresso Long sopra 1,1440
  • Target 1: 1,1460
  • Target 2: 1,1500
  • Stop Loss: 1,1415

Scenario ribassista

  • Ingresso Short sotto 1,1375
  • Target 1: 1,1350
  • Target 2: 1,1300
  • Stop Loss: 1,1405
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