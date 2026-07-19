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EUR/GBP: quadro tecnico ancora improntato alla cautela

grafico EUR/GBP 17072026

La seduta del 17 luglio 2026 si è chiusa con un moderato rialzo per il cambio EUR/GBP, che ha terminato gli scambi a 0,8503, in progresso dello 0,13%. Dopo un’apertura a 0,8492, il cross ha registrato un massimo intraday a 0,8515 e un minimo a 0,8491, evidenziando una seduta caratterizzata da una volatilità contenuta e da un progressivo rafforzamento dell’euro nei confronti della sterlina.

Il movimento della giornata conferma un quadro tecnico ancora improntato alla cautela. Dopo aver difeso il supporto in area 0,8490, i compratori sono riusciti a riportare il cambio sopra la soglia psicologica di 0,8500, senza però trovare la forza necessaria per consolidare oltre 0,8515, livello che continua a rappresentare una prima resistenza di breve periodo.

Dal punto di vista tecnico, la chiusura nella parte alta del range giornaliero costituisce un segnale moderatamente positivo per l’EUR/GBP, indicando una leggera prevalenza della domanda. Tuttavia, l’ampiezza ridotta dell’escursione intraday suggerisce che il mercato sia ancora in fase di consolidamento, in attesa di nuovi catalizzatori macroeconomici provenienti dall’Eurozona o dal Regno Unito.

Il mantenimento delle quotazioni sopra 0,8500 potrebbe favorire un nuovo tentativo di allungo verso 0,8525-0,8540. Un superamento deciso di quest’area rafforzerebbe il quadro tecnico di breve termine, aprendo la strada verso obiettivi più ambiziosi in prossimità di 0,8560.

Al contrario, un ritorno sotto 0,8490 rappresenterebbe un primo segnale di indebolimento, con possibili estensioni ribassiste verso 0,8475 e successivamente 0,8450, livelli che potrebbero tornare ad attirare gli acquisti.

Nel complesso, il quadro tecnico rimane neutrale con un leggero orientamento rialzista. La capacità del cambio di consolidarsi sopra 0,8500 rappresenterà il principale elemento da monitorare nelle prossime sedute: una conferma sopra tale soglia aumenterebbe le probabilità di una prosecuzione del recupero, mentre un ritorno al di sotto riporterebbe l’EUR/GBP all’interno della fase laterale che caratterizza il mercato da diverse settimane.

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