Esito riunione BCE: rischi sostanzialmente equilibrati

Nella riunione di ieri, la BCE ha lasciato invariati i tassi al 2%, mantenendo la sua politica monetaria basata sui dati e sulle decisioni prese riunione per riunione, in linea con le aspettative del mercato.
I rischi per le prospettive di crescita appaiono equilibrati, con diversi fattori a sostegno dell’economia nonostante le continue incertezze in materia di politica commerciale e le tensioni geopolitiche.
L’inflazione ha sorpreso al ribasso a gennaio, in particolare a livello core, ma la BCE è incline ad attendere più a lungo prima di rivalutare le pressioni inflazionistiche sottostanti, compreso l’impatto di un Euro più forte.
Sebbene sia stata discussa, attualmente la dinamica dell’Euro non è motivo di preoccupazione.
Le aspettative sono per un mantenimento dei tassi stabili al 2%. La BCE monitorerà l’andamento dei prezzi core, in particolare dei servizi e dei salari, nella prima parte dell’anno prima di decidere ulteriori azioni.
L’andamento dei salari e la risposta della domanda interna agli shock esterni saranno fattori chiave.
Commento di Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst di MFS IM