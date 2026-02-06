Facebook X-twitter Linkedin
Esito riunione BCE: rischi sostanzialmente equilibrati

Nella riunione di ieri, la BCE ha lasciato invariati i tassi al 2%, mantenendo la sua politica monetaria basata sui dati e sulle decisioni prese riunione per riunione, in linea con le aspettative del mercato.

I rischi per le prospettive di crescita appaiono equilibrati, con diversi fattori a sostegno dell’economia nonostante le continue incertezze in materia di politica commerciale e le tensioni geopolitiche.

L’inflazione ha sorpreso al ribasso a gennaio, in particolare a livello core, ma la BCE è incline ad attendere più a lungo prima di rivalutare le pressioni inflazionistiche sottostanti, compreso l’impatto di un Euro più forte.

Sebbene sia stata discussa, attualmente la dinamica dell’Euro non è motivo di preoccupazione.

Le aspettative sono per un mantenimento dei tassi stabili al 2%. La BCE monitorerà l’andamento dei prezzi core, in particolare dei servizi e dei salari, nella prima parte dell’anno prima di decidere ulteriori azioni.

L’andamento dei salari e la risposta della domanda interna agli shock esterni saranno fattori chiave.

Commento di Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst di MFS IM

