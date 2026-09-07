Eni sotto pressione: prezzi sul supporto dei 23 euro

Seduta decisamente negativa per Eni, che venerdì 4 settembre 2026 ha chiuso a 23,075 euro, in calo del 3,29%. Il titolo aveva aperto a 23,75 euro, segnando un massimo a 23,805 euro, per poi subire una forte accelerazione delle vendite fino al minimo di 22,985 euro. I volumi sono saliti a circa 8,91 milioni di azioni, superiori a quelli della seduta precedente.

La lunga candela ribassista visibile sul grafico interrompe bruscamente il tentativo di recupero sviluppato nelle prime sedute di settembre e riporta le quotazioni in prossimità della soglia psicologica dei 23 euro. La chiusura molto vicina ai minimi giornalieri rappresenta un elemento di debolezza e lascia aperta la possibilità di un’ulteriore estensione della correzione.

Quadro tecnico Eni

Il quadro di breve periodo si è quindi deteriorato. Dopo il massimo di agosto in area 24,55-24,65 euro, Eni non è riuscita a consolidare sopra quota 24 euro e ha progressivamente perso terreno. Anche gli indicatori tecnici giornalieri evidenziano debolezza, con RSI a circa 32,7 e MACD negativo alla chiusura del 4 settembre.

Livelli di supporto

Il primo riferimento da monitorare è rappresentato dall’area 22,95-23,00 euro, coincidente con il minimo della seduta e con una zona già interessata dalle quotazioni nelle settimane precedenti.

La perdita di questo livello potrebbe favorire un’estensione della discesa verso 22,80 euro, supporto tecnico intermedio. Sotto quest’ultimo aumenterebbe il rischio per Eni di una correzione verso 22,55-22,60 euro. Anche altre letture tecniche individuano rispettivamente in 22,81 e 22,55 euro i principali supporti successivi.

Un’eventuale violazione anche di 22,55 euro renderebbe il quadro più fragile, aprendo spazio verso 22,20-22,00 euro.

Livelli di resistenza

Sul fronte opposto, il primo ostacolo è individuabile a 23,45-23,60 euro. Il recupero di questa fascia sarebbe un primo segnale di attenuazione della pressione ribassista.

Una resistenza più importante si colloca successivamente tra 23,80 e 24,00 euro, area che comprende il massimo della seduta del 4 settembre e diversi massimi e minimi relativi delle ultime settimane.

Solo il ritorno stabile sopra quota 24 euro permetterebbe di migliorare sensibilmente il quadro tecnico di Eni, con successivi obiettivi individuabili a 24,35-24,55 euro. Quest’ultima fascia rappresenta al momento la principale barriera per la ripresa del movimento rialzista.

Eni: scenario rialzista

Per assistere a una reazione credibile sarà innanzitutto necessario che Eni riesca a difendere quota 23 euro. Un recupero sopra 23,45-23,60 euro potrebbe favorire un rimbalzo verso 23,80-24,00 euro.

Il superamento di quota 24 euro fornirebbe un segnale più significativo, consentendo al titolo di puntare nuovamente verso 24,35 e 24,55 euro. Oltre quest’ultima resistenza tornerebbe invece in primo piano l’area dei massimi annuali, compresa tra 24,80 e 25,00 euro.

Eni: scenario ribassista

Nel breve periodo lo scenario ribassista resta quello maggiormente esposto dopo la violenta flessione del 4 settembre. Una discesa confermata sotto 22,95 euro potrebbe determinare un nuovo impulso negativo verso 22,80 euro e successivamente 22,55 euro.

La rottura di 22,55 aggraverebbe ulteriormente il quadro, con possibili obiettivi a 22,20 e 22,00 euro. In questo caso verrebbe sostanzialmente cancellato il recupero sviluppatosi durante la seconda metà di agosto.

In sintesi, 23 euro rappresenta lo spartiacque tecnico immediato. La sua tenuta potrebbe consentire un tentativo di rimbalzo, ma per riportare il quadro di breve periodo verso una maggiore neutralità Eni dovrà recuperare almeno la fascia 23,60-24,00 euro. Al contrario, nuovi minimi sotto 22,985 euro confermerebbero la pressione ribassista, aumentando le probabilità di un’estensione della correzione verso 22,80-22,55 euro.

SEGNALI DI TRADING

Ricevi i livelli operativi con prezzo di ingresso, target e stop loss per affrontare i mercati con una strategia precisa. Scopri i nostri servizi dedicati al trading sui titoli del listino FTSE MIB Azioni Italia Intraday e Azioni Italia Multiday sui futures FTSE Mib e Dax e sul Forex.