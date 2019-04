Eni: incrociata al rialzo la media mobile a 14gg

Il quadro tecnico del titolo Eni presenta una configurazione che lascia ipotizzare la continuazione dell’up-trend.

Ottima spunto rialzista per il titolo Eni che nella passata sessione dopo un apertura in gap-up mette a segno un +2.37% e conclude gli scambi a 15.798 euro. Forte segnale rialzista scaturisce con la perforazione al rialzo della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 15,745. Quantomeno per l’intraday l’indicazione potrebbe favorire nuove accelerazioni in direzione delle prime aree di resistenza giornaliere. Il quadro tecnico presenta quindi una configurazione molto positiva che lascia ipotizzare la continuazione dell’up-trend. Prima di nuovi allunghi non sono tuttavia esclusi movimenti al ribasso ed un test delle prime aree di supporto giornaliere. Migliora la configurazione dei maggiori oscillatori di riferimento i cui valori pur essendo ancora negativi sono migliori rispetto alla rilevazione precedente.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sopra della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 15,745.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra una leggero aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 23/04/2019.

Resistenze: R1= 15.902 – R2= 16.006 – R3= 16.256

Pivot Point: 15.756

Supporti: S1= 15.652 – S2= 15.506 – S3= 15.256

Attesi movimenti al rialzo sopra area 15.846 per il test di area 15.972 prima e 16.102 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 16.282.

Prevista fase di debolezza sotto area 15.720 per una verifica di area 15.652 prima e 15.526 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 15.256.