Enel prepara aumento partecipazione in Enel Chile

Enel ha stipulato due accordi di share swap per aumentare la propria partecipazione in Enel Chile.

In linea con il Piano Strategico 2020-2022, Enel ha stipulato due contratti di share swap con un istituto finanziario per aumentare la propria partecipazione nella controllata cilena Enel Chile per un massimo del 3% del capitale dall’attuale 61,9%.

Enel potrà acquisire entro il quarto trimestre del 2020 fino a 1.763.747.209 azioni ordinarie della controllata cilena e fino a 6.224.990 American Depositary Shares (“ADS”), ognuna delle quali è equivalente a 50 delle azioni ordinarie, complessivamente fino al 3% del capitale della società. Il corrispettivo che Enel sarà tenuta a versare sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.