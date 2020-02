Emissione BOT 12 mesi

Nuova emissione di titoli di stato per il MEF che mercoledì 12 febbraio 2020 offrirà in asta BOT 12 mesi per 6 miliardi di euro.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto per mercoledì 12 febbraio 2020 l’emissione di BOT 12 mesi per complessivi 6 miliardi di euro. Il codice ISIN è IT0005399560, prima tranche, la data di emissione è il 14 febbraio 2020, quella di scadenza il 12 febbraio 2021.

Il termine per la prenotazione da parte dei risparmiatori è martedì 11 febbraio 2020, quello di presentazione delle domande in asta è mercoledì 12 febbraio, entro le ore 11.00, la data di regolamento è il 14 febbraio 2020, giorno in cui sono in scadenza Buoni Ordinari del Tesoro 12 mesi per 6,5 miliardi di euro.

Al 31 gennaio 2020 risultano in circolazione BOT 6 mesi per €40.400 milioni e BOT 12 mesi per €79.328.904 milioni, per un totale complessivo pari a 119.728,904 milioni di euro.