Elezioni Giappone: Sanae Takaichi vince le primarie

elezioni giappone

La neoeletta presidente del LDP Sanae Takaichi, 64enne leader conservatrice e nazionalista che ha sconfitto al ballottaggio il giovane Shinjiro Koizumi per assumere la leadership del LDP (Partito Liberal Democratico), è destinata a diventare la prima donna primo ministro del Giappone.

Sanae Takaichi è favorevole a una graduale stretta monetaria e ad un allentamento fiscale, ma le prospettive politiche e di mercato sono caratterizzate da una notevole incertezza.

Un fattore da considerare è il conservatorismo fiscale di Taro Aso e della sua fazione, che hanno contribuito in modo determinante al successo di Takaichi nelle elezioni alla leadership del LDP.

La fragilità politica fa pensare che la BoJ rinuncerà ad aumentare i tassi a ottobre, mentre dicembre potrebbe essere un momento più opportuno.

Il deterioramento delle finanze pubbliche e le preoccupazioni sull’offerta di titoli di Stato giapponesi (JGB) dovrebbero proseguire sotto l’amministrazione Takaichi, pesando sui JGB con scadenza a 10 anni e oltre.

Contributo di Carl Ang – Fixed Income Research Analyst di MFS IM

