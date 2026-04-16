Economia Usa: primi segnali di danni dalla guerra

Nonostante il clima di grande ottimismo che continua a prevalere sui mercati, riteniamo che ci stiamo avvicinando al punto in cui la geopolitica assumerà un peso molto maggiore, vista la pressione aggiuntiva che sta esercitando sull’economia e sui mercati. Alcuni segnali indicano che l’economia Usa sta già attraversando una fase di difficoltà:

La crescita dell’economia Usa sta rallentando: il dato definitivo del PIL del quarto trimestre per gli Stati Uniti è stato un modesto 0,5% su base annua

Le pressioni inflazionistiche sono in aumento: l’indice dei prezzi al consumo (CPI) headline per gli Stati Uniti è salito a marzo al di sotto delle attese ma al livello più alto dal 2022

I consumatori ne risentono negativamente: la fiducia dei consumatori è al livello più basso nella storia dell’indagine, che risale al 1952

Temiamo che all’orizzonte si profilino altre cattive notizie. I verbali del Federal Open Market Committee mostrano una Fed sempre più preoccupata per l’inflazione e credo che la banca centrale americana potrebbe aumentare i tassi come prossima mossa, forse nella riunione di aprile.

Come abbiamo detto in passato, riteniamo che la Fed considererà l’inflazione come la minaccia maggiore, il che potrebbe creare ulteriori venti contrari per la crescita economica degli Stati Uniti.

Preoccupa anche vedere che l’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) si è deteriorato in Europa.

Nel frattempo, gli investitori sembrano aver già deciso che l’economia europea e le sue aziende se la caveranno peggio di quelle statunitensi di fronte alla guerra e all’aumento dei prezzi dell’energia.

Quest’anno, prima dell’inizio del conflitto, le borse europee avevano sovraperformato quelle statunitensi ma, ora, la situazione si è invertita.

Le azioni Usa hanno fatto meglio di quelle europee da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco militare contro l’Iran il 28 febbraio scorso.

di Kristina Hooper, chief market strategist di Man Group