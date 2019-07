E-Mini Dow Jones: nuova sequenza di 4 sedute negative consecutive

View tecnica del future E-Mini Dow Jones ancora impostata al rialzo ma non sono esclusi nuovi movimenti correttivi.

Leggere vendite sul future E-Mini Dow Jones che nell’ultima sessione d’ottava conclude gli scambi con un -0.26% a quota 27130. La seduta è stata caratterizzata da un primo movimento al rialzo con apertura in leggero gap up e da un successivo ingresso dei venditori la cui pressione ha favorito un close con il segno meno. Scaturisce quindi un nuovo segnale ribassista (open maggiore di high1, close minore di close1) che tuttavia necessita di conferme. Si riscontra inoltre una sequenza di 4 sedute negative consecutive. Dall’analisi condotta sul grafico giornaliero la view tecnica resta tuttavia ancora tendenzialmente rialzista. Prima di nuovi affondi è ipotizzabile quindi un andamento dei prezzi compreso tra le aree di supporto e di resistenza. Allo studio dei maggiori oscillatori di riferimento si riscontra un situazione neutrale che lascia propendere per l’ipotesi di avvio di una fase laterale.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sopra della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 27049.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Performance a 7, 15 e 30 sedute. Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 19/07/2019.

Performance: 7 sedute= +0.20% – 15 sedute= +2.02% – 30 sedute= +4.32%

Resistenze: R1= 27291 – R2= 27452 – R3= 27723

Pivot Point: 27181

Supporti: S1= 27020 – S2= 26910 – S3= 26639

Attesi movimenti al rialzo sopra area 27163 per il test di area 27207 prima e 27250 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 27330.

Prevista fase di debolezza sotto area 27079 per una verifica di area 27020 prima e 26969 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 26882.