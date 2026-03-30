Dividendi 2026: data stacco cedola e pagamento

Prospetto con l’indicazione dell’entità dei dividendi del 2026 che le società quotate a Piazza Affari (Borsa Italiana – FTSE Mib) distribuiranno ai propri azionisti e l’ammontare dei dividendi del 2025.

DIVIDENDI 2026

A2A dividendo 2026 0,104 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,10 euro.

Amplifon dividendo 2026 0,29 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,29 euro.

Avio dividendo 2026 0,14846 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,14841 euro.

Azimut Holding dividendo 2026 2,00 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 1,75 euro.

Banca Mediolanum dividendo 2026 1,25 euro per azione (saldo di 0,65 euro + acconto di 0,60 euro staccato a novembre 2025), stacco cedola 20/04/26, pagamento 22/04/26, dividendo 2025 1,00 euro (saldo di 0,63 euro + acconto di 0,37 euro staccato a novembre 2024).

Banca MPS dividendo 2026 0,86 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,86 euro.

Banco BPM dividendo 2026 1,00 euro per azione (saldo di 0,54 euro + acconto di 0,46 euro staccato a novembre 2025), stacco cedola 20/04/26, pagamento 22/04/26, dividendo 2025 1,00 euro.

Bper Banca dividendo 2026 0,56 euro per azione + acconto di 0,1 euro staccato a novembre 2025, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,60 euro.

Brunello Cucinelli dividendo 2026 1,04 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,60 euro.

Buzzi dividendo 2026 — euro per azione, stacco cedola —, pagamento —, dividendo 2025 0,70 euro.

Campari dividendo 2026 0,10 euro per azione, stacco cedola 20/04/26, pagamento 22/04/26, dividendo 2025 0,065 euro.

Diasorin dividendo 2026 1,30 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 1,20 euro.

Enel dividendo 2026 0,47 euro per azione (saldo 0,26 euro + acconto di 0,23 euro pagato a gennaio 2026), stacco cedola 20/07/26, pagamento 22/07/26, dividendo 2025 0,47 euro (saldo 0,255 + acconto 0,215 euro gennaio 2025).

Eni dividendo 2026 0,26 euro per azione terza tranche (prima tranche di 0,26 euro a settembre 2025; seconda tranche di 0,26 euro a novembre 2025). Data di stacco cedola terza tranche 23/03/26, pagamento terza tranche 25/03/26. dividendo 2025 1,00 euro in quattro tranche.

Ferrari dividendo 2026 3,615 euro per azione, stacco cedola 20/04/26, pagamento 05/05/26, dividendo 2025 2,986 euro.

Fincantieri dividendo 2026 non distribuisce, dividendo 2025 non distribuito.

FinecoBank dividendo 2026 0,79 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,74.

Generali dividendo 2026 1,64 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 1,43 euro.

Hera dividendo 2026 0,16 euro per azione, stacco cedola 22/06/26, pagamento 24/06/26, dividendo 2025 0,15 euro.

Intesa Sanpaolo dividendo 2026 0,376 euro (saldo di 0,19 euro + acconto di 0,186 euro staccato a novembre 2025), stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,341 euro.

Inwit dividendo ordinario 2026 — euro per azione, stacco cedola —, pagamento —, dividendo 2025 0,5156 euro.

Italgas dividendo 2026 0,432 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,406 euro.

Iveco dividendo 2026 — euro per azione, stacco cedola —, pagamento —, dividendo 2025 0,33 euro.

Leonardo dividendo 2026 0,63 euro per azione, stacco cedola 22/06/26, pagamento 24/06/26, dividendo 2025 0,52 euro.

Mediobanca dividendo 2026 0,63 euro per azione, stacco cedola 20/04/26, pagamento 22/04/26, dividendo 2025 1,15 euro.

Moncler dividendo 2026 1,40 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 1,30 euro.

Nexi dividendo 2026 0,30 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,25 euro.

Poste Italiane dividendo 2026 1,25 euro per azione (saldo di 0,85 euro + acconto di 0,40 euro staccato a novembre 2025), stacco cedola 22/06/26, pagamento 24/06/26, dividendo 2025 1,08 euro.

Prysmian dividendo 2026 0,90 euro per azione, stacco cedola 20/04/26, pagamento 22/04/26, dividendo 2025 0,80 euro.

Recordati dividendo 2026 1,34 euro per azione (saldo di 0,71 euro + acconto di 0,60 euro staccato a novembre 2025), stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 1,27 euro.

Saipem dividendo 2026 0,17 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,17 euro.

Snam dividendo 2026 0,3021 euro per azione(saldo di 0,1813 euro + acconto di 0,11208 euro staccato a gennaio 2026), stacco cedola 22/06/26, pagamento 24/06/26, dividendo 2025 0,2905 euro.

Stellantis dividendo 2026 non sarà distribuito, dividendo 2025 0,68 euro.

STM dividendo 2026 — dollari. Stacco cedola —. Pagamento —. Dividendo 2025 0,36 dollari (in 4 tranche da 0,09 dollari).

Telecom Italia – TIM dividendo 2026 non sarà distribuito, dividendo 2025 non distribuito.

Tenaris dividendo 2026 0,89 dollari usd per azione (saldo di 0,60 dollari + acconto 0,29 dollari staccato a novembre 2025). Stacco cedola: 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,83 dollari usd.

Terna dividendo 2026 0,3962 euro per azione (saldo di 0,277 euro + acconto di 0,1192 euro staccato a novembre 2025), stacco cedola 22/06/26, pagamento 24/06/26, dividendo 2025 0,3962 euro.

Unicredit dividendo 2026 3,149 euro per azione (saldo di 1,7208 euro + acconto di 1,4282 euro staccato a novembre 2025), stacco cedola 20/04/26, pagamento 22/04/26, dividendo 2025 2,4025 euro.

Unipol dividendo 2026 1,12 euro per azione, stacco cedola 18/05/26, pagamento 20/05/26, dividendo 2025 0,85 euro.

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