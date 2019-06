Cyber Security: accordo Leonardo e Sapura

Con questo accordo Leonardo e Sapura mirano a rispondere al rapido evolvere del panorama cibernetico nel Paese del Sud Est asiatico.

Leonardo e la malese Sapura Secured Technologies (SST), alla guida del processo di espansione del gruppo Sapura in aree chiave quali energia, tecnologia, produzione industriale e automobilistica, aviazione e trasporti, collaboreranno per fornire nel Paese asiatico soluzioni di protezione informatica e sicurezza per i settori pubblico e privato, attraverso la creazione di un’accademia e di un poligono per l’addestramento cyber.

Con questo accordo che metterà a fattor comune il portafoglio di servizi di Sapura con le avanzate soluzioni di sicurezza informatica di Leonardo, le due aziende mirano a rispondere al rapido evolvere del panorama cibernetico nel Paese del Sud Est asiatico, con un focus sulla difesa informatica di infrastrutture e servizi essenziali allo scopo di rafforzare una capacità nazionale autonoma di protezione del cyberspazio.