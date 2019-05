Conti Italgas oltre le stime, soddisfatto l’ad Gallo

Superano le attese i risultati del primo trimestre 2019 di Italgas. Ricavi e utile netto crescono del 10%, soddisfatto l’ad Gallo.

I conti del primo trimestre 2019 del gruppo Italgas si sono rivelati superiori alle aspettative del mercato sia in termini di ricavi, che di margini e utile netto.

I ricavi totali sono aumentati del 9,9%, rispetto all’analogo periodo del 2018, a 310,8 milioni di euro. Le aspettative erano per ricavi a 298 milioni di euro. L’utile netto si è attestato a 83,6 milioni, in aumento del 15,5% rispetto ai 75 milioni dei primi tre mesi del 2018 e sopra le attese di 83 milioni di euro.

L’utile operativo Ebit si è attestato a 123,6 milioni, in aumento del 10% a/a, l’Ebitda ha raggiunto quota 219,2 milioni (+10,5% rispetto al corrispondente periodo del 2018) grazie a maggiori ricavi per 28 milioni (+9,9%) e a maggiori costi operativi per 7,2 milioni (+8,5%). Il consenso era per un Ebitda a 213 milioni di euro.

Gli investimenti tecnici sono balzati del 43,6% a 152,4 milioni, superando significativamente gli obiettivi definiti nel piano e sono stati interamente finanziati dal flusso di cassa da attività operativa, pari a 242,2 milioni di euro, con un free cash flow prima delle attività di M&A pari a 112,7 milioni di euro.

In calo l’indebitamento finanziario a 3,702 miliardi di euro.

“Anche i risultati del primo trimestre 2019 confermano il percorso virtuoso intrapreso da Italgas da novembre 2016: tutti gli indicatori evidenziano incrementi a doppia cifra. Ebit e utile netto hanno fatto registrare, rispetto al medesimo periodo del 2018, incrementi rispettivamente pari a 10% e 15,5% a dimostrazione della bontà delle acquisizioni effettuate e delle importanti azioni di efficientamento intraprese negli ultimi due anni” ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas.

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione, la società continuerà a perseguire i propri obiettivi strategici con focus sulla digitalizzazione delle rete e dei processi aziendali, sulla realizzazione degli investimenti, sulla qualità del servizio erogato, sulla razionalizzazione dei costi operativi e sull’ottimizzazione della struttura finanziaria, mantenendo una costante attenzione alle opportunità di sviluppo.

In linea con le priorità del piano 2018-2024, Italgas parteciperà alle gare d’ambito di interesse per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Per quest’anno Italgas prevede il perfezionamento di ulteriori iniziative di sviluppo per linee esterne al fine di rafforzare la presenza territoriale e la crescita del perimetro di attività.