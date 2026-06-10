Consolidamento banche italiane destinato a proseguire

Secondo S&P Global Ratings, il consolidamento delle banche italiane è destinato a proseguire nei prossimi anni attraverso nuove fusioni e acquisizioni.

Le recenti mosse di Intesa Sanpaolo e Banco BPM nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena confermano questa tendenza.

La riduzione delle opportunità di crescita organica e la presenza di numerosi istituti di medie e piccole dimensioni stanno spingendo le banche a cercare maggiore efficienza e competitività tramite operazioni straordinarie.

Un processo che ha accelerato sensibilmente dal 2025.

Secondo S&P, il sistema bancario italiano potrebbe evolvere verso un mercato dominato da pochi grandi gruppi affiancati da realtà più specializzate.

L’agenzia prevede ulteriori operazioni nei prossimi mesi, sostenute dalle significative sinergie di costo e dalla crescente esperienza delle banche italiane nell’integrazione di istituti acquisiti.

In particolare, un’eventuale acquisizione di MPS da parte di Intesa Sanpaolo rafforzerebbe la leadership del gruppo, mentre una fusione tra Banco BPM e MPS offrirebbe importanti vantaggi strategici grazie alla forte complementarità territoriale e operativa.