Commento sul rialzo dei tassi deciso dalla BCE

Il rialzo dei tassi deciso, come previsto, dalla Banca Centrale Europea oggi sottolinea come i rischi di rifinanziamento e le pressioni sui costi degli interessi stiano aumentando per i paesi sovrani fortemente indebitati nell’area dell’euro e altrove, a seguito dell’inasprimento della politica monetaria di fronte alle pressioni inflazionistiche.

Questo intervento rafforza l’opinione di Scope Ratings secondo cui non ci sarà una rapida inversione di rotta dei tassi di interesse nel breve termine, né in Europa né negli Stati Uniti.

Ciò aggraverà le sfide di bilancio per i governi di molte delle maggiori economie mondiali, poiché il peso del debito pubblico è aumentato in modo significativo negli ultimi vent’anni.

Nell’area dell’euro, il debito pubblico lordo della Francia si attestava al 116% alla fine del 2025, in aumento rispetto al 65% del 2007. Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento simile, passando dal 65% al 124% del PIL. Lo stesso vale per il Regno Unito, che è passato dal 43% al 102%.

L’aumento della spesa per interessi metterà sempre più in luce l’impatto fiscale dell’elevato debito sovrano, man mano che tale spesa si avvicinerà a nuovi massimi nei prossimi anni.

A cura di Eiko Sievert, Scope Ratings