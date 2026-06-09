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Commento su SpaceX e la futura quotazione in Borsa

SpaceX

Il profilo aziendale di SpaceX è potenzialmente molto solido, soprattutto grazie all’attività legata ai satelliti Starlink e allo slancio nel settore dei razzi, dove l’azienda è leader di mercato. Si tratta, nel complesso, di un’impresa di grandi dimensioni e redditizia.

SpaceX presenta inoltre un indebitamento netto nominale modesto, ma occorre tenere conto delle probabili ingenti spese future necessarie per recuperare terreno rispetto ai suoi principali concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale.

La società ha riportato un EBITDA di circa 6,6 miliardi di dollari nel 2025, con un capex totale di circa 21 miliardi di dollari – un importo che probabilmente crescerà rapidamente nei prossimi anni, dato che SpaceX investirà di più nel suo business non redditizio dell’IA.

Quindi, il vero motore qui è la capacità dell’azienda di continuare ad attrarre finanziamenti. SpaceX – e le altre società di Elon Musk – si sono dimostrate eccezionalmente brave in questo.

Gran parte del clamore intorno all’IPO è legato anche ai tentativi di SpaceX di modificare le regole degli indici di borsa in modo che la società diventi investibile non appena le azioni inizieranno a essere negoziate dai fondi di investimento passivi/tracker e dai fondi comuni. In altre parole, i fondi basati su indici saranno grandi acquirenti del titolo oggi e in futuro.

Per riassumere, l’uso di misure quantitative per valutare SpaceX non è del tutto utile perché gran parte del benessere finanziario dell’azienda si basa sulla fiducia degli investitori e sul sentiment del mercato.

Aggiungete a ciò il rischio legato alle figure chiave, il rischio di esecuzione e il rischio legato all’ambizione, e la questione diventa: quanto beneficio del dubbio gli investitori vogliono concedere agli attuali piani dell’azienda, il che in parte determina anche la liquidità del mercato.

A cura di Karl Pettersen – Scope Ratings

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