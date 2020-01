Come tratte profitto da un titolo tecnologico altamente sopravvalutato

Come muoversi nel mercato odierno con un titolo tecnologico. Come case study abbiamo scelto Nvidia Corporation.

Analizziamo un aspetto fondamentale che riguarda la quotazione in borsa e il comportamento che bisogna compiere quando ci si trova davanti a un titolo fortemente sopravvalutato. Per il settore del trading online e per ogni altro tipo di azione di brokeraggio, si tratta di un aspetto importante, visto che le previsioni su un titolo, vengono spesso realizzate proprio in base alle performance dell’anno concluso. Le aspettative di performance possono quindi influire e determinare gli asset, sia per quanto riguarda un trend rialzista, sia per quanto concerne una possibile bolla speculativa e una performance ribassista, per il medio periodo.

Come muoversi nel mercato odierno con un titolo tecnologico

Eseguire una corretta analisi non così semplice come potrebbe sembrare, visto che è necessario effettuare un’analisi approfondita del singolo titolo, in proiezione rispetto ai mesi successivi rispetto all’investimento odierno. Abbiamo quindi scelto come case study il colosso in termini di tecnologici di Nvidia Corporation, che risulta essere tra i best performance dell’anno da poco concluso. Che cosa bisogna aspettarsi ora in termini di nuove performance per questo titolo tecnologico?

Andiamo a vedere cosa ci suggeriscono gli esperti di Plus500 Italia per quanto riguarda l’andamento, la situazione patrimoniale e i competitors di Nvidia Corporation, nel ramo dei titoli tecnologici che potrebbero eseguire le migliori performance del prossimo periodo. Sappiamo che il confronto più corretto, è quello da effettuare con Intel e AMD, entrambi titoli del Nasdaq, i quali hanno performato ottimamente, nel caso di AMD, con il 180% di utili, mentre Intel pur avendo chiuso in attivo, non è andata oltre il +29%.

Monitorare le performance dell’ultimo trimestre è una chiave di lettura efficace

La possibilità che si possa incorrere in un titolo fondamentalmente sopravvalutato è quindi un’ipotesi da tenere in considerazione, se si parla di un investimento votato in chiave di attendismo, per i mercati di questo inizio anno. Quali sono dunque le potenzialità che propone un titolo a tutt’oggi fortemente sopravvalutato. Come sappiamo bene, i casi in cui gli investitori hanno tratto profitto per un titolo sopravvalutato non sono moltissimi, in questi anni.

Questo è un aspetto che bisogna prendere in considerazione, specialmente quando si vanno ad analizzare i titoli tecnologici, su cui il mercato attuale del Nasdaq e dello S&P 500, sono diretti per questa prima parte del 2020. Sono da tener d’occhio le performance trimestrali, per quanto riguarda i titoli più hot di questo inizio d’anno, tuttavia un titolo sopravvalutato come Nvidia Corporation rappresenta di fatto un forte rischio di investimento, visto che la quotazione è dell’81%, con una stima di crescita che si aggira tra il 21 e il 23% a livello annuale.

Quali sono gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione

Ora, tra gli aspetti fondamentali da prendere in considerazione, bisogna annotare come trattandosi di un titolo tecnologico, l’asset societario dovrebbe ottenere buone performance e un’espansione dei mercati lungo i prossimi anni. E’ importante tenere d’occhio la linea di resistenza, data attualmente a 256.54, mentre la migliore performance per quanto riguarda il 2019 si è attestata sui 292.56 dollari statunitensi. Attualmente le premesse ci sono tutte perché questo titolo possa nuovamente raggiungere il massimo annuale del 2019, ecco perché risulta fondamentale stabilire il target attuale a quota 270 $.

Il 2020 è appena iniziato e in linea di principio le performance dei titoli tecnologici dovrebbero essere buone, stabilendo quali sono gli investimenti caldi da effettuare durante questo nuovo anno. Per questo motivo il suggerimento di investitori esperti e broker affermati è quello di continuare a seguire l’indice Nasdaq e i best performer tra i titoli azionari del settore dei tecnologici.