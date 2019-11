CNH Industrial si consolida nel settore agricolo

L’ingresso di ATI Track Systems fa parte del programma di acquisizioni strategiche di CNH Industrial per favorire il consolidamento nel segmento agricolo.

CNH Industrial N.V. ha concluso l’accordo per l’acquisizione di ATI Inc., produttore globale di sistemi di cingoli in gomma per trattori di alta potenza e mietitrebbiatrici.

Questa acquisizione fornirà ai clienti dei brand agricoli globali di CNH Industrial, Case IH e New Holland Agriculture, l’accesso a sistemi di cingolature leader del settore, ampliando la gamma disponibile e consentendo loro di personalizzare la scelta in base agli specifici requisiti di ridotta compattazione, sospensione e trazione. La tecnologia leader di settore di ATI Track Systems offre caratteristiche all’avanguardia in termini di sospensione, prestazioni di trasporto a velocità sostenuta, resistenza e produttività su terreni irregolari, riducendo al minimo il compattamento e massimizzando la trazione durante la raccolta in condizioni di prodotto umido.

Questa acquisizione include l’impianto di progettazione e produzione di ATI Track Systems a Mt. Vernon, nello stato americano dell’Indiana.

CNH Industrial ha un contratto di fornitura di lunga data con ATI Track Systems, risalente al 2012, che attualmente prevede il montaggio dei cingoli sulla gamma di trattori articolati New Holland T9. A seguito di questa acquisizione, i sistemi di cingoli saranno disponibili sulle mietitrebbiatrici Case IH e New Holland prodotte nello stabilimento statunitense di Grand Island nel Nebraska, a partire dal 2020, e saranno disponibili anche per il retrofit.

“L’acquisizione di ATI Track Systems fa parte del programma di acquisizioni strategiche di CNH Industrial per favorire il consolidamento nel segmento agricolo. Quest’ultima aggiunta al portafoglio agricolo di CNH Industrial metterà a disposizione delle aziende agricole professionali una tecnologia multi-brevettata e leader di settore e rafforzerà ulteriormente la posizione di leadership di CNH Industrial nel segmento delle cingolature” ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer, CNH Industrial.

Con sede a Mount Vernon, nell’Indiana, ATI Inc. è stata fondata nel 1997 e si è inizialmente specializzata in cingoli in gomma utilizzati per l’esplorazione sismica nella regione del North Slope in Alaska. Successivamente l’azienda ha esteso questa tecnologia ai sistemi di cingoli per l’agricoltura.

Il perfezionamento di questa operazione è subordinato all’avverarsi di varie condizioni come è usuale in questo genere di operazioni. Considerando le già annunciate acquisizioni di AgDNA e K-Line (operazione, quest’ultima, che si prevede possa perfezionarsi prima della fine dell’anno), l’ammontare complessivo per le attività di M&A nel segmento ‘Agriculture’ per queste tre operazioni sarà di circa $85 milioni.