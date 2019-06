CNH Industrial: scambi in aumento, oscillatori impostati al rialzo

Si rileva sul titolo CNH Industrial un’outside bar che sarà opportuno monitorare. Nuova sequenza di 4 massimi consecutivi crescenti.

Ottima la performance del titolo CNH Industrial che nella sessione del 28/06/2019 allunga il passo perforando tre livelli di resistenza giornalieri, per poi concludere le contrattazioni con un +4.72% a quota 8.834. Scaturita una sequenza di 4 massimi consecutivi crescenti. Si rileva inoltre sul grafico giornaliero la formazione di un’outside bar che sarà opportuno monitorare. In ottica intraday il quadro tecnico presenta un’impostazione molto positiva che lascia ipotizzare la continuazione dell’up-trend. Prima di nuovi allunghi non sono esclusi tuttavia movimenti al ribasso con verifica delle prime aree di supporto intraday. Bene i maggiori oscillatori di riferimento che confermano la tendenza rialzista attualmente in essere.



Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

I prezzi stazionano al di sotto della media mobile a 14 periodi, ora in transito per area 8,2077.

Volumi

Dall’analisi volumetrica si riscontra un aumento degli scambi rispetto alla sessione precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday aggiornati al close del 18/06/2019.

Resistenze: R1= 8.986 – R2= 9.138 – R3= 9.586

Pivot Point: 8.69

Supporti: S1= 8.538 – S2= 8.242 – S3= 7.794

Attesi movimenti al rialzo sopra area 8.856 per il test di area 8.944 prima e 8.986 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 9.150.

Prevista fase di debolezza sotto area 8.776 per una verifica di area 8.684 prima e 8.616 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 8.508.