CIR cede complesso immobiliare

CIR ha siglato un accordo per la vendita di un complesso immobiliare a Milano.

CIR – Compagnie Industriali Riunite – ha raggiunto un accordo preliminare vincolante con la società di investimento e sviluppo immobiliare Merope, per la cessione di un complesso immobiliare non strumentale, ubicato a Milano in via Dell’Orso 8 e in via Ciovassino 1/a, per un valore complessivo di 38 milioni di euro.

L’operazione valorizza un asset non core della Società, il cui valore di bilancio ammonta a 11 milioni di euro.

La plusvalenza prevista, al netto dei costi di transazione e prima degli effetti fiscali, è pari a circa 26 milioni di euro, il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2023.