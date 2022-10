Caterpillar: ampia outside bar, i target nel breve

Caterpillar chiude l’ultima seduta della settimana non lontano dai massimi intraday a quota 190.22 usd, in rialzo del 5.36%.

Giornata all’insegna degli acquisti per Caterpillar (NYSE: CAT) che dopo un avvio di scambi in gap down a 179.73 usd recupera progressivamente terreno e chiude l’ultima seduta della settimana non lontano dai massimi intraday (190.41 usd) a quota 190.22, in rialzo del 5.36%. L’ampia outside bar evidenziata dal grafico giornaliero ed il superamento della media mobile a 14gg, in transito per area 180.94, lasciano propendere per ulteriori apprezzamenti nel breve periodo. Gli scambi in aumento e il forte miglioramento dei valori del Momentum (+11.84) avallano la bontà dell’indicazione rialzista con primo obiettivo posto in area 192.70.

Medie Mobili

Prezzi sopra la media mobile a 14 giorni, ora in transito per area 180.94.

Volumi

Scambi in aumento rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday su Caterpillar (NYSE: CAT) aggiornati alla chiusura del 21/10/2022.

Resistenze: R1= 194.02 – R2= 197.81 – R3= 209.01

Pivot Point: 186.61

Supporti: S1= 182.82 – S2= 175.41 – S3= 164.21

Attesi movimenti al rialzo sopra area 191.36 per il test di area 192.70 prima e 194.02 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 197.60.

Prevista fase di debolezza sotto area 188.86 per una verifica di area 187.94 prima e 186.61 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 184.04.