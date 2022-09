Case di lusso: la top 10 dei budget

I 10 Paesi dove le disponibilità economiche per acquistare case di lusso sono più elevate. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sul gradino più alto del podio.

Ogni Paese ha i suoi super ricchi, i cosiddetti Paperoni per i quali non è un problema spendere milioni di euro in case di lusso. Ma in che parte di mondo si trovano i budget più elevati per acquistare case alla portata di pochi fortunati?

Se lo è chiesto LuxuryEstate.com, il sito internazionale specializzato nelle residenze di lusso, che ha analizzato il prezzo medio delle case attenzionate dagli utenti del portale provenienti da diverse nazioni.

La Top 10 dei Paesi dove i budget immobiliari sono più alti

Conquistano la testa della classifica, praticamente a parimerito, con un budget medio di circa 6,4 milioni di euro, gli altospendenti dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti. I primi investono in immobili di lusso principalmente in Spagna, Libano ed Inghilterra, mentre i secondi preferiscono rimanere entro i confini nazionali ma non disdegnano nemmeno dimore di lusso in Italia e in Spagna.

Al secondo posto la Danimarca. Qui gli investitori ad alto reddito dispongono di circa 5,3 milioni di media per comperare casa e, di nuovo, sono interessati a farlo soprattutto nel Bel Paese, con un budget medio che si aggira attorno ai 3,8 milioni.

Completa il podio il Brasile dove chi ha ampie disponibilità economiche è disposto a sborsare di media 5,1 milioni per una abitazione di lusso, e la cerca principalmente nel proprio Paese. Grande interesse anche per il Portogallo, probabilmente per ragioni linguistiche, e per gli Stati Uniti, per la vicinanza geografica. Qui la disponibilità si alza: per una villa in stile hollywoodiano il budget medio è di circa 16 milioni.

Seguono, con una disponibilità media compresa tra i 4,1 e i 4,8 milioni di euro, Argentina, Svizzera e Sudafrica. I milionari argentini cercano la loro residenza di lusso per lo più in patria e nel vicino Brasile. L’interesse degli altospendenti svizzeri invece è rivolto principalmente all’Italia e alla Francia – subito oltre i confini nazionali – e alla Svizzera stessa. Chi vuole investire nell’immobiliare di lusso dal Sudafrica punta invece sulla Spagna.

Nella parte bassa della classifica, appena al di sotto della soglia dei 4 milioni di euro, si trovano Stati Uniti, Canada, Belgio e Germania, tutti con un budget medio pari a 3,9 milioni. In generale l’Italia rimane in cima alle preferenze dei potenziali acquirenti dalle ampie disponibilità, con l’eccezione del Canada dove sono più campanilisti e puntano a tenute entro i confini nazionali. In particolare, per quanto riguarda gli States, l’interesse verso il lusso offerto dal nostro Paese è davvero forte e gli americani più facoltosi sono disposti a spendere intorno ai 3,3 milioni di euro per accaparrarsi una dimora da sogno. Seguono altri Paesi dal clima mite e dalle indubbie bellezze paesaggistiche e storiche come Messico, Spagna e Francia.

E l’Italia?

Gli italiani con tasche profonde cercano residenze di lusso che si aggirano attorno ai 1,9 milioni di euro, cifra tutto sommato modesta. Le dimore attenzionate si trovano prevalentemente nello stivale e valgono di media 1,5 milioni di euro. Attirano poi l’interesse dei Paperoni nostrani le vicine Francia e Spagna, con budget medi che si alzano a 4, 1 e 3,1 milioni rispettivamente. Fuori dall’Europa il Paese più ambito sono gli USA e qui chi ha ampie disponibilità economiche è disposto a spendere di media 18,6 milioni per una residenza che gli consenta di vivere l’American Dream.