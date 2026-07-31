Case automobilistiche europee e la concorrenza cinese

Le case automobilistiche europee fanno i conti con un cambiamento strutturale di fronte alla concorrenza cinese.

Il settore automobilistico europeo potrebbe assomigliare sempre più all’industria chimica europea, dove l’eccesso di capacità produttiva e l’intensificarsi della concorrenza cinese hanno determinato una riduzione strutturale dei margini e dei rendimenti, costringendo le aziende a specializzarsi in segmenti più redditizi.

La nuova ondata di case automobilistiche cinesi che puntano al mercato europeo, come Xiaomi e Xpeng, suggerisce che la pressione competitiva stia diventando più strutturale che ciclica, poiché i marchi cinesi orientati alla tecnologia mirano a competere in tutti i segmenti piuttosto che concentrarsi sui veicoli di fascia bassa.

Per i produttori europei di apparecchiature originali (OEM), la crescente presenza di produttori cinesi di veicoli elettrici (EV) più agguerriti frammenterà probabilmente il mercato regionale, rendendo più difficile per aziende come Volkswagen, Stellantis e Renault mantenere i livelli storici di scala e potere di determinazione dei prezzi nei propri mercati nazionali.

Gli OEM cinesi, tra cui BYD, hanno raggiunto l’8% del mercato UE nel primo semestre del 2026, il doppio della quota registrata nell’intero anno scorso e in aumento rispetto a una quota prossima allo zero nel 2022 (Figura 1).

Dal punto di vista del credito, il rischio principale non è necessariamente l’erosione della quota di mercato in sé, ma la riduzione dei volumi che indebolisce l’assorbimento dei costi fissi e erode la redditività.

Commento di Scope Ratings