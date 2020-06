Campari acquisisce il 49% di Tannico per sviluppare la vendita online

Campari sigla accordo con Tannico per lo sviluppo della vendita online di vini e premium spirit.

Il gruppo Campari ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione pari al 49% di Tannico per lo sviluppo del canale online, destinato a crescere fortemente anche a seguito dell’emergenza Covid-19.

La struttura dell’operazione prevede che Campari rilevi il 39% del capitale di Tannico e sottoscriva simultaneamente un aumento di capitale riservato per raggiungere una partecipazione complessiva del 49%.

Tannico è attiva nelle vendite online di vini e premium spirit in Italia, con una quota di mercato superiore al 30%.

Nel 2019, Tannico ha realizzato vendite nette pari a €20,6 milioni (secondo principi contabili locali). Il CAGR* delle vendite nette negli ultimi tre anni (2016-2019) è stato pari al 50% ca., e tale trend è cresciuto in modo significativo nel primo trimestre 2020, anche a causa dell’emergenza Covid-19, raggiungendo un sostanziale break even gestionale. Dal 2017, Tannico ha ampliato la propria presenza a oltre 20 mercati, tra cui Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia.

Il corrispettivo complessivo per l’acquisto della partecipazione del 49% risulta pari a €23,4 milioni. Al 31 dicembre 2019 la liquidità netta detenuta da Tannico è pari a €1,6 milioni. Il corrispettivo sarà finanziato attraverso risorse disponibili e sarà pagato in contanti. In base all’accordo di investimento, il gruppo Campari avrà la possibilità di incrementare la partecipazione al 100% a partire dal 2025, in base a determinate condizioni.

Il perfezionamento della transazione è previsto entro la fine di luglio 2020.

CAGR*: Compounded Average Growth Rate o tasso annuo di crescita composto, è un indice che rappresenta il tasso di crescita di un certo valore in un dato arco di tempo (ie. un investimento, ricavi…). CAGR non è il rendimento effettivo nella realtà. Si tratta di un numero immaginario che descrive la velocità con cui un investimento sarebbe cresciuto se fosse cresciuto ad un tasso costante.