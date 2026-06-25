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Calendario Macroeconomico

Il calendario macroeconomico copre gli eventi economici e i principali indicatori diffusi in Italia, Germania, Francia, Spagna, Zona Euro, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Giappone.

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