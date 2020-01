BCE: QE confermato e tassi di interesse invariati

La BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse, confermato QE e guidance e lanciato La Strategic Review.

Il consiglio direttivo della Bce ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale, invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.

I tassi resteranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali fino a che le prospettive di inflazione convergeranno su un livello prossimo al 2%.

Confermato inoltre che gli acquisti di attività nell’ambito del QE (Quantitative Easing) continueranno al ritmo di 20 miliardi di euro al mese e che proseguiranno finchè sarà necessario.

Il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento e in ogni caso finchè sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.

Il consiglio direttivo ha infine lanciato formalmente la review della sua strategia di politica monetaria.