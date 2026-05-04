BCE in pausa disciplinata resiste alla pressione dei mercati

La BCE ha mantenuto il tasso sui depositi al 2,00% per la terza riunione consecutiva, come previsto, con un comunicato che ha bilanciato l’aumento dei rischi inflazionistici con un peggioramento delle prospettive di crescita.

Il Consiglio direttivo ha sottolineato che “i rischi al rialzo per l’inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati” e ha ribadito di non essere vincolato in anticipo a un determinato percorso dei tassi, mantenendo un approccio dipendente dai dati e valutato riunione per riunione.

Guardando al quadro generale, il comunicato è stato volutamente ponderato senza dare una direzione precisa. I Policymaker hanno evidenziato che “più a lungo durerà la guerra e più a lungo i prezzi dell’energia resteranno elevati, maggiore sarà il probabile impatto sull’inflazione complessiva e sull’economia”, mettendo in luce preoccupazioni legate alla persistenza e agli effetti di secondo impatto.

Allo stesso tempo, la BCE ha evitato di collegare esplicitamente la durata del conflitto ad azioni di politica monetaria nel breve termine, preservando flessibilità in attesa di ulteriori informazioni. Francoforte ha descritto le aspettative d’inflazione come una dinamica a doppio senso: le misure di più lungo termine “restano ben ancorate”, mentre quelle di più breve periodo “sono aumentate significativamente”, segnalando preoccupazione per la persistenza senza impegnarsi su interventi immediati.

I mercati hanno interpretato la prudenza della BCE la volontà di non dare credito a ipotesi di un inasprimento aggressivo, innescando un rally dei titoli di Stato europei. I rendimenti dei Bund sono scesi lungo tutta la curva, sostenuti anche dagli effetti di contagio del rally dei tassi nel Regno Unito.

Sebbene Lagarde abbia ribadito la dipendenza dai dati, non ha respinto le aspettative di mercato per un rialzo di circa 25 punti base a giugno, lasciando aperta quella riunione. Ciononostante, i mercati continuano a prezzare un percorso molto più ripido, con oltre 80 punti base di rialzi attesi entro fine anno.

La nostra conclusione: non si è trattato di una pausa accomodante né orientata, ma di una pausa disciplinata. La BCE sta segnalando vigilanza più che urgenza, riconoscendo i rischi inflazionistici ma resistendo all’impulso di convalidare le aspettative del mercato.

Per ora, a Francoforte scelgono di attendere prove più chiare sul trasferimento dei costi energetici e sugli effetti di secondo impatto, mentre i mercati si muovono più rapidamente e più avanti.

Il divario risultante tra guidance e pricing è destinato probabilmente a mantenere elevata la volatilità nelle prossime riunioni.

Commento a cura degli esperti di TCW