Banco BPM: joint venture con Credit Agricole

Banco BPM e Credit Agricole costituiranno una partnership nella bancassurance nel settore Danni-Protezione.

Banco BPM ha annunciato l’avvio di una partnership strategica tra la Banca e Crédit Agricole Assurances S.A. L’accordo prevede la cessione di una partecipazione del 65% in Banco BPM Assicurazioni e, subordinatamente al riacquisto della stessa da parte della Banca, in Vera Assicurazioni. Verrà inoltre sottoscritto un accordo distributivo per una durata di 20 anni.

Ai fini dell’operazione, il 100% di Banco Bpm Assicurazioni e Vera è stato valorizzato 400 milioni. Per la cessione del 65% delle compagnie assicurative Credit Agricole corrisponderà a Banco BPM complessivi 260 milioni di euro. Il prezzo di cessione sarà corrisposto per cassa alla data del closing, previsto entro la fine del 2023.

L’operazione avrà un impatto positivo sul CET1 ratio fully loaded adjusted di Banco BPM stimabile in 13 pb. Al contempo Banco BPM manterrà una significativa contribuzione proquota dagli utili attesi delle Compagnie Assicurative, oltre a beneficiare del flusso commissionale derivante dall’accordo commerciale.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’intesa raggiunta con Crédit Agricole. La partnership con CAA permetterà a Banco BPM di far leva sulle competenze industriali del maggior player Europeo in ambito bancassurance. Grazie a questo accordo siamo stati in grado di valorizzare appieno il potenziale del nostro settore Danni/Protezione, facendo tesoro delle positive esperienze maturate in una storia di successo come quella di Agos” ha dichiarato Giuseppe Castagna, CEO di Banco BPM.