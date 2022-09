Banco BPM: ottimo exploit rialzista

Scambi in aumento e miglioramento del Momentum lasciano ipotizzare ulteriori apprezzamenti per Banco BPM.

Finale d’ottava molto positivo con chiusura sui massimi di giornata per Banco BPM che incamera il 5,20% attestandosi a 2.57 euro. Con la white candle disegnata sul grafico giornaliero il titolo oltrepassa il primo ostacolo rilevante per la ripresa del recupero avviato da area 2.21, minimi di luglio scorso. Gli scambi in aumento, il superamento della media mobile a 14gg. e il netto miglioramento dei valori del Momentum lasciano ipotizzare ulteriori apprezzamenti in direzione di area 2.76, massimi di agosto scorso.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

Prezzi sopra la media mobile a 14 giorni, ora in transito per area 2.509.

Volumi

Scambi in aumento rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday su Banco BPM aggiornati alla chiusura del 02/09/2022.

Resistenze: R1= 2.609 – R2= 2.648 – R3= 2.766

Pivot Point: 2.530

Supporti: S1= 2.491 – S2= 2.412 – S3= 2.294

Attesi movimenti al rialzo sopra area 2.582 per il test di area 2.598 prima e 2.612 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 2.653.

Prevista fase di debolezza sotto area 2.554 per una verifica di area 2.538 prima e 2.522 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 2.491.