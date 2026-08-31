Banco BPM: il quadro di breve resta fragile sotto 16,30 euro

Banco BPM ha chiuso la seduta di venerdì 28 agosto 2026 a 15,980 euro, in rialzo dello 0,35%, dopo aver aperto a 16,045 euro e aver oscillato tra un minimo di 15,905 e un massimo di 16,070 euro.

Il modesto recupero registrato nell’ultima seduta non è ancora sufficiente per modificare il quadro tecnico di breve periodo. Il titolo arriva infatti da una fase correttiva piuttosto evidente: il 24 agosto quotava 16,30 euro e il 26 agosto aveva chiuso a 16,27 euro, prima della forte flessione del 27 agosto a 15,925 euro. Nell’arco delle ultime cinque sedute Banco BPM ha perso circa il 4,2%, segnalando una prevalenza della pressione ribassista.

Quadro tecnico Banco BPM

La seduta del 28 agosto può essere interpretata principalmente come un tentativo di stabilizzazione dopo il brusco arretramento precedente. Il minimo a 15,905 euro assume quindi particolare importanza perché identifica il primo livello sul quale i compratori hanno mostrato una certa capacità di reazione.

La chiusura a 15,980 euro rimane però sotto l’area psicologica dei 16 euro e soprattutto al di sotto delle prime resistenze significative. Anche gli indicatori tecnici mantengono un’impostazione debole: a fine seduta RSI a 14 periodi si attestava intorno a 39 punti, mentre MACD e diversi indicatori di momentum fornivano ancora indicazioni negative. Le medie mobili a 10 e 20 periodi risultavano inoltre superiori al prezzo di chiusura.

Il quadro di breve rimane quindi neutrale-ribassista per Banco BPM, anche se la tenuta della fascia 15,90-15,75 euro potrebbe favorire nuovi tentativi di recupero.

Livelli di supporto

Il primo supporto da monitorare è collocato in area 15,90 euro, sostanzialmente coincidente con il minimo dell’ultima seduta. Una violazione di questa soglia riporterebbe rapidamente l’attenzione verso 15,75-15,76 euro, area già testata nella seduta del 27 agosto.

Sotto 15,75 euro aumenterebbe il rischio di un’estensione della correzione verso 15,50 euro. Un ulteriore deterioramento potrebbe successivamente spingere le quotazioni verso 15,30-15,35 euro, fascia che rappresenterebbe un supporto tecnico più importante nel breve periodo.

Livelli di resistenza

Sul fronte opposto, il primo ostacolo è individuabile tra 16,07 e 16,10 euro, area che comprende il massimo raggiunto venerdì.

Il superamento di questa fascia costituirebbe un primo segnale di miglioramento, ma per ottenere indicazioni tecniche più convincenti Banco BPM dovrebbe recuperare 16,25-16,30 euro, zona attraversata più volte nelle sedute precedenti.

Oltre 16,30 euro si aprirebbe spazio per un’estensione verso 16,50-16,55 euro. Soltanto il ritorno stabile sopra quest’ultima area ridurrebbe sensibilmente la pressione ribassista che caratterizza attualmente il breve periodo.

Banco BPM – Scenario rialzista

Per assistere a una concreta ripresa del titolo sarà necessario innanzitutto il recupero di 16,10 euro. Una chiusura sopra questa soglia potrebbe favorire un movimento verso 16,25-16,30 euro.

Il vero segnale positivo arriverebbe però con il superamento deciso di 16,30 euro. In questo caso la pressione correttiva perderebbe intensità e Banco BPM potrebbe puntare verso 16,50-16,55 euro, con successiva estensione in direzione di 16,80 euro.

Il recupero di 16,30 euro rappresenta pertanto lo spartiacque principale per valutare un’inversione della debolezza emersa nelle ultime sedute.

Banco BPM – Scenario ribassista

Lo scenario negativo tornerebbe invece a rafforzarsi con la perdita di 15,90 euro. In questo caso diventerebbe probabile un nuovo test di 15,75 euro.

La violazione anche di 15,75 euro fornirebbe un segnale più significativo di continuazione della fase correttiva, aprendo spazio verso 15,50 euro e successivamente verso l’area 15,30-15,35 euro.

Quest’ultima fascia assume particolare rilevanza: una sua eventuale rottura deteriorerebbe ulteriormente il quadro tecnico di breve e renderebbe possibile un’estensione della discesa verso area 15,00 euro.

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