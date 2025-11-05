Banche Tedesche: Outlook 2026, servono utili solidi

Il report di Scope Ratings, l’agenzia di rating europea, dal titolo “German Banks Outlook 2026: servono utili solidi per compensare il costo del rischio e le preoccupazioni relative alla qualità degli attivi”, evidenzia come le maggiori banche tedesche siano pronte a registrare una solida performance operativa nei prossimi trimestri, una resilienza di cui avranno bisogno per assorbire i costi del rischio relativamente elevati, in un contesto di persistenti preoccupazioni sulla qualità degli attivi.

I punti chiave:

Le maggiori banche tedesche dovrebbero registrare utili stabili per il resto del 2025 e nel 2026. Il costo del rischio rimarrà relativamente elevato in un contesto macroeconomico ancora incerto, ma dovrebbe essere complessivamente gestibile. La solida qualità degli attivi retail e la graduale ripresa del settore immobiliare commerciale (CRE) costituiscono fattori di stabilizzazione.

I rischi di ribasso rimangono elevati, in particolare per quanto riguarda la qualità degli attivi. I bassi livelli delle transazioni nel settore CRE rendono difficile determinare le valutazioni. L’incertezza nel commercio internazionale e nella geopolitica offusca le prospettive. Le banche devono inoltre affrontare una maggiore concorrenza da parte delle società fintech, il che fa presagire ulteriori sconvolgimenti nel mercato dei depositi al dettaglio.

Le riforme continuano a rafforzare la coesione nei sistemi bancari tedeschi di risparmio e cooperativi. Si prevede che la performance complessiva rimarrà solida in entrambi i sistemi. L’avvio dei contributi al fondo di sostegno aggiuntivo basato sul rischio nel sistema di protezione istituzionale (IPS) delle casse di risparmio inciderà leggermente sulla redditività autonoma dei membri, ma incentiverà anche modelli di business a basso rischio, il che è positivo per il credito.