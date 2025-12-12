Facebook X-twitter Linkedin
Banche Europee: Outlook 2026

banche europee

Per le banche europee Scope Ratings vede uno scenario di base equilibrato per il 2026. La redditività è resiliente, la qualità degli attivi e le riserve di capitale sono solide.

Scope ha rivisto al rialzo le sue previsioni di redditività per il 2026 e il 2027. Tuttavia, diversi fattori di rischio potrebbero mettere alla prova le prospettive.

I punti chiave del report:

  • la crescita economica nell’Europa centrale e orientale nel 2026 dipenderà in larga misura dall’efficace assorbimento dei fondi UE e dalla ripresa della domanda esterna;
  • le tensioni politiche e istituzionali in Polonia, Romania e Slovacchia continuano a ostacolare le riforme, mentre l’incertezza sui fondi UE congelati in Ungheria pesa sugli investimenti;
  • i rischi esterni includono la debole domanda dei mercati principali dell’UE, la dipendenza energetica e gli shock della politica commerciale, in particolare per le economie orientate alle esportazioni e incentrate sul settore automobilistico;
  • l’aumento dei disavanzi fiscali e del debito in paesi come Polonia, Romania e Ungheria aggiunge pressione sul rating;
  • sul versante positivo, gli investimenti finanziati dall’UE e i progressi delle riforme hanno sostenuto i recenti miglioramenti in Lituania, Slovenia e Bulgaria.
