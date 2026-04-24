Banche centrali: settimana cruciale in arrivo

La prossima settimana sarà cruciale per la politica monetaria, con le riunioni delle quattro principali banche centrali del G7:

Federal Reserve (27 aprile)

Banca Centrale Europea (29 aprile)

Bank of Japan (28 aprile)

Bank of England (29 aprile).

Secondo gli esperti, è probabile che le banche centrali optino per una pausa in attesa di maggiore chiarezza sull’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e sui suoi effetti duraturi sull’inflazione.

Le prime mosse potrebbero arrivare a partire da giugno, con la BCE tra le più propense ad agire.

In tal caso, il dollaro potrebbe rafforzarsi sull’euro, mentre i mercati azionari europei potrebbero risentire di una politica monetaria più restrittiva, soprattutto in un contesto di crescita debole o recessione.

Per quanto riguarda la Federal Reserve, non sono previsti cambiamenti dei tassi nel breve termine: i mercati danno quasi per certo il loro mantenimento nell’attuale intervallo del 3,5-3,75%.

Le aspettative indicano stabilità anche per tutto il 2026, con possibili variazioni solo verso la fine del 2027.

La Fed si trova inoltre in una fase di transizione, con la fine del mandato di Powell e l’eventuale nomina di Kevin Warsh, su cui pesano anche pressioni politiche favorevoli a un taglio dei tassi.

L’inflazione, pur in aumento, viene considerata temporanea; anche un eventuale picco intorno al 4% potrebbe non spingere la banca centrale ad agire subito, soprattutto in presenza di un mercato del lavoro debole.

La BCE potrebbe essere tra le prime a intervenire per evitare critiche di immobilismo, nonostante un quadro economico fragile e un’inflazione in crescita.

Tuttavia, anche dalla BCE non sono attese decisioni immediate: è più probabile che si attenda giugno, quando saranno disponibili nuove stime. La direzione dei tassi resta comunque orientata al rialzo soprattutto in caso di tensioni persistenti sul fronte energetico legate allo Stretto di Hormuz.

Nel Regno Unito, la Bank of England appare già in una fase più avanzata, con tassi in territorio restrittivo. Per questo, non sono attesi ulteriori interventi per tutto il 2026, salvo un forte aumento dei prezzi del gas.

Diverso il quadro in Giappone, dove l’economia mostra maggiore solidità e l’inflazione si avvicina al target del 2%. Qui la tendenza è verso un aumento dei tassi.

Le recenti dichiarazioni del governatore Kazuo Ueda, più prudenti, hanno raffreddato le aspettative immediate, ma sembrano riflettere più cautela che un’esclusione di interventi futuri.