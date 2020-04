Banca Generali: proposto pagamento dividendo 2020 in due tranche

Ai soci di Banca Generali sarà proposto il pagamento del dividendo 2020 in due tranche, a ottobre e gennaio 2021.

Il CdA di Banca Generali proporrà all’assemblea dei soci, che si terrà il prossimo 23 aprile 2020, il differimento del pagamento del dividendo a una data successiva al 1 ottobre 2020. In sostanza il pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2019 dovrebbe essere suddiviso in due tranche: la prima di 1,55 euro per azione tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2020 e la seconda di 0,30 euro per azione tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2021.

La distribuzione del dividendo sarà subordinata alla verifica di tre fattori:

– la sussistenza delle condizioni indicate dalla raccomandazione BCE 2020/19;

– la conformità alle disposizioni e agli orientamenti di vigilanza al tempo vigenti;

– il mantenimento di un Total Capital Ratio individuale e consolidato superiore ai minimi regolamentari individuati nello SREP, incrementati di un buffer di 1,2% e quindi corrispondenti rispettivamente al 9,2% e al 13,0%.