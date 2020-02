Banca Akros e Mediobanca alzano il target price su Enel

Banca Akros e Mediobanca hanno rivisto al rialzo il target price su Enel e confermato il rating.

In seguito alle dichiarazioni dell’ad Francesco Starace su possibili nuove acquisizioni nelle reti e all’estensione della presenza del gruppo in Asia, Banca Akros ha migliorato il target price su Enel da 7,6 a 8,6 euro per azione e confermato il giudizio Outperform (farà meglio del mercato).

Anche Mediobanca Securities ha alzato il prezzo obiettivo su Enel portandolo da 7,5 euro a 8,6 euro per azione e confermato la raccomandazione Outperform. Secondo l’istituto, il nuovo piano industriale di Enel estende la visibilità sul dividendo al 2022.