Azimut: 2019 record, dividendo interessante per gli azionisti

Azimut chiude il 2019 con utili in forte crescita. Dividendo di un euro agli azionisti della holding.

Il 2019 di Azimut Holding si chiude con ricavi consolidati in aumento del 40%, 1,05 miliardi rispetto ai 748,5 milioni di euro del 2018, e un utile netto che si attesta a 370 milioni dai 122,1 milioni dell’anno precedente, in crescita del 203%.

Questi risultati finanzieranno il piano di investimenti dei prossimi 5 anni. Il cda proporrà all’assemblea dei soci, prevista per il 23 aprile 2020, la distribuzione di un dividendo totale ordinario di un euro per azione al lordo delle ritenute di legge ( dividend yield del 5,4% ai prezzi attuali).

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2020, con stacco cedola il 18 maggio 2020.

Al dividendo vanno aggiunti 0,5 euro per azione già distribuiti lo scorso anno, per un totale di 1,50 euro per azione.