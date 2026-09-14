Avio: quadro tecnico di breve periodo ancora fragile

La seduta dell’11 settembre 2026 ha mostrato un deciso tentativo di reazione per Avio, che ha chiuso a 29,10 euro, in rialzo del 3,89%. Il titolo ha aperto a 28,60 euro, praticamente sui minimi di giornata posti a 28,58 euro, per poi accelerare fino a un massimo intraday di 30,33 euro.

Il movimento positivo assume una certa rilevanza dopo la fase di debolezza sviluppatasi nelle settimane precedenti, anche se la chiusura sensibilmente inferiore ai massimi della seduta segnala la presenza di vendite in prossimità dell’area dei 30 euro. Il quadro tecnico di breve periodo resta quindi ancora fragile per Avio e necessita di ulteriori conferme prima di poter parlare di una vera inversione rialzista.

Anche l’indicatore RSIa 14 periodi, intorno a 43,7, evidenzia un recupero rispetto alla precedente fase di debolezza, ma rimane sotto la soglia neutrale dei 50 punti. Interessante invece l’aumento dei volumi registrato nell’ultima seduta, elemento che rende il tentativo di rimbalzo più significativo.

Supporti e resistenze Avio

Il primo sostegno tecnico si colloca nell’area 28,60-28,50 euro, coincidente con il minimo dell’ultima seduta e con la zona dalla quale è partita la reazione. Una discesa sotto questo livello potrebbe riportare rapidamente le quotazioni verso 27,80-28,00 euro, area che rappresenta un supporto più importante nel breve periodo.

In caso di ulteriore deterioramento del quadro tecnico, il livello successivo da monitorare può essere individuato intorno a 27,00 euro.

Sul fronte opposto, la prima resistenza è rappresentata proprio dai 30,30-30,35 euro, corrispondenti al massimo dell’11 settembre. Il superamento stabile di questa fascia fornirebbe un primo segnale di rafforzamento, aprendo spazio verso 31,00-31,30 euro.

Una conferma sopra quest’ultima area potrebbe favorire un’estensione del recupero verso 32,00 euro, dove passa una zona di prezzo che in precedenza ha più volte condizionato l’andamento del titolo.

Avio: scenario rialzista

Nel breve periodo lo scenario migliorerebbe con il mantenimento delle quotazioni sopra 28,60 euro e soprattutto con il superamento deciso di 30,33 euro. Una chiusura sopra tale livello, preferibilmente accompagnata ancora da volumi sostenuti, potrebbe consentire ad Avio di puntare inizialmente verso 31,00-31,30 euro.

Oltre questa fascia, il recupero avrebbe maggiori possibilità di proseguire verso 32,00 euro e successivamente verso l’area 32,80-33,00 euro.

Per trasformare l’attuale rimbalzo in un segnale tecnico più convincente sarà quindi necessario recuperare stabilmente quota 30 euro e riportare contemporaneamente l’RSI sopra la zona dei 50 punti.

Avio: scenario ribassista

Lo scenario tornerebbe invece a deteriorarsi in caso di discesa sotto 28,50 euro. La perdita di questo supporto indebolirebbe sensibilmente il rimbalzo dell’ultima seduta e potrebbe favorire un nuovo test dell’area 27,80-28,00 euro.

La violazione anche di quest’ultima fascia rappresenterebbe un segnale negativo più importante, con possibili estensioni verso 27,00 euro e, successivamente, verso i minimi relativi presenti poco più in basso.

Nel brevissimo periodo, quindi, 28,50 euro e 30,33 euro costituiscono i due livelli chiave: il superamento della resistenza rafforzerebbe il recupero, mentre la perdita del supporto riporterebbe pressione sul titolo.

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