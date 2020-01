Atlantia: Fitch modifica il rating

Fitch Ratings ha rivisto il rating di Atlantia, Autostrade per l’Italia e Aeroporti di Roma.

In virtù delle modifiche introdotte con il Decreto Milleproroghe nei contratti delle concessionarie autostradali in Italia, l’agenzia Fitch ha rivisto il rating di Atlantia da ‘BBB’ a ‘BB’, quello di Autostrade per l’Italia da ‘BBB+’ a ‘BB+’ e il rating di Aeroporti di Roma da ‘BBB+’ a ‘BBB-‘.

A causa del perdurare dell’incertezza sul profilo di credito del Gruppo, Fitch ha posto le valutazioni in Rating Watch Negative.