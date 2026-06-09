Analisi tecnica giornaliera UniCredit – Chiusura 08/06/2026

UniCredit ha chiuso la seduta dell’8 giugno 2026 a 71,68 €, in ribasso del 2,01% rispetto ai 73,15 € della seduta precedente. Durante la giornata il titolo ha registrato un massimo a 73,12 € e un minimo a 71,00 €, con volumi pari a circa 5,38 milioni di azioni.

Analisi della seduta

La candela giornaliera è chiaramente negativa e conferma la fase correttiva iniziata dopo il massimo relativo di inizio giugno in area 75 €. Il titolo ha aperto in lieve gap ribassista e ha continuato a perdere terreno per tutta la giornata, chiudendo vicino ai minimi intraday. Questo comportamento evidenzia una prevalenza della pressione venditrice.

Trend di breve periodo del titolo UniCredit

Nonostante il ribasso della seduta, il trend di fondo rimane ancora impostato positivamente. Tuttavia, la perdita della fascia compresa tra 73 e 74 € ha indebolito il quadro tecnico di breve termine e aumenta il rischio di ulteriori prese di beneficio.

Livelli tecnici da monitorare

Supporti

71,00 € (minimo della seduta)

70,50 €

69,00 € (supporto dinamico più rilevante)

Resistenze

73,10 € (massimo della seduta)

74,40 €

75,30 € (massimo di giugno)

Scenario operativo su UniCredit

Scenario rialzista

Il recupero stabile sopra 73,10 € potrebbe favorire un ritorno verso 74,40 € e successivamente verso 75,30 €, area che rappresenta la principale resistenza di breve periodo.

Scenario ribassista

La violazione del supporto a 71,00 € aumenterebbe le probabilità di una discesa verso 70,50 € e successivamente verso l’area psicologica dei 69 €.

Indicazione tecnica finale

Giudizio: Neutrale / Moderatamente Ribassista

Dopo il forte recupero dei mesi precedenti, il titolo sta attraversando una fase di consolidamento correttivo. Finché le quotazioni rimarranno sotto 73,10 €, il rischio di ulteriori ribassi resta elevato. Un ritorno sopra 74,40 € riporterebbe invece il controllo nelle mani dei compratori.

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