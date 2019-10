Amplifon: ricavi in crescita e forte miglioramento della redditività

Nei primi nove mesi del 2019 Amplifon registra ricavi e redditività in forte crescita.

I principali risultati dei primi nove mesi del 2019 di Amplifon possono essere così sintetizzati:

Ricavi consolidati pari a 1.224,7 milioni di euro, in crescita del 26,1% a cambi costanti e del 27,2% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2018;

EBITDA su base ricorrente pari a 194,6 milioni di euro, in aumento del 29,3%, con un’incidenza sui ricavi pari al 15,9%, in miglioramento di 30 punti base rispetto allo stesso periodo del 2018, anche dopo il consolidamento di GAES. EBITDA as reported pari a 176,1 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 14,4%;

Risultato netto su base ricorrente pari a 79,6 milioni di euro, in aumento del 28,3% rispetto ai primi nove mesi del 2018. Risultato netto as reported in incremento del 13,7% a 65,5 milioni di euro

Indebitamento finanziario netto pari a 856,8 milioni di euro, in lieve aumento rispetto agli 840,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018, per effetto della stagionalità del periodo

Free cash flow su base ricorrente pari a 78,1 milioni di euro, in aumento di 27,1 milioni di euro o del 53,2% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Enrico Vita, Amministratore Delegato di Amplifon, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati del terzo trimestre caratterizzati da un’eccellente crescita organica, circa due volte superiore a quella del mercato, dallo straordinario contributo delle acquisizioni, in particolare di GAES, e dal continuo miglioramento della redditività. Stiamo inoltre procedendo con successo nel progressivo roll-out della Amplifon Product Experience, ad oggi presente in sei mercati chiave (Italia, Germania, Olanda, Francia, Australia e Stati Uniti). I risultati conseguiti nei primi nove mesi ci consentono di prevedere una chiusura d’anno con risultati record, per il quinto anno consecutivo.”