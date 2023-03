Amplifon: 2022 in forte crescita, sale il dividendo

Ricavi record che superano i 2 miliardi di euro ed Ebitda oltre i 500 milioni di euro per Amplifon. Dividendo 2023 +11,5%.

Nonostante il difficile contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza ed elevata inflazione, Amplifon archivia il 2022 con ricavi in aumento, sostenuti da una solida crescita organica superiore al mercato di riferimento e dalle acquisizioni, ed un Ebitda in ascesa del 9% rispetto al 2021 con margine al 24,8%.

PRINCIPALI RISULTATI 2022 GRUPPO AMPLIFON

Ricavi consolidati pari a 2.119 milioni di euro, in crescita dell’8,8% a cambi correnti e del 6,8% a cambi costanti rispetto al 2021;

EBITDA ricorrente pari a 525 milioni di euro, in aumento dell’8,8% rispetto al 2021, con un’incidenza sui ricavi pari al 24,8%, in linea con la redditività record riportata nel 2021, anche dopo significativi investimenti nel business, grazie a tempestive ed efficaci misure di contenimento dei costi nell’attuale contesto inflattivo;

Risultato netto su base ricorrente pari a 183 milioni di euro, in aumento del 4,6% rispetto al 2021. Risultato netto as reported record pari a 179 milioni di euro, in aumento del 13,1% rispetto al 2021;

Free cash flow pari a 247 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto all’eccezionale dato di 255 milioni di euro riportato nel 2021;

Indebitamento finanziario netto pari a 830 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 871 milioni di euro al 31 dicembre 2021, dopo Capex per 106 milioni di euro, investimenti netti per M&A per 85 milioni di euro, distribuzione di dividendi per 58 milioni di euro e acquisto di azioni proprie per 53 milioni di euro, con leva finanziaria al 31 dicembre 2022 in riduzione a 1,52x.

Il significativo incremento dell’utile netto consente la proposta di un dividendo di 29 centesimi di euro per azione, in aumento dell’11,5% rispetto ai 26 centesimi di euro per azione del 2021, con un pay-out di oltre il 36% dell’utile netto consolidato per azione.

Enrico Vita, CEO di Amplifon, ha dichiarato: “Nel 2022 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, registrando un aumento di tutti i principali indicatori economici e raggiungendo livelli record in termini di ricavi, EBITDA e utile netto. Per la prima volta in 72 anni abbiamo superato i 2 miliardi di euro di ricavi e i 500 milioni di euro di EBITDA, con un risultato netto in crescita a due cifre e un conseguente incremento della proposta di dividendo. Nel corso dell’anno, abbiamo aumentato ancora la nostra quota di mercato, consolidando la leadership globale del nostro Gruppo.”

Il 2023 è cominciato positivamente per Amplifon caratterizzato da ricavi in crescita e dallaccelerazione delle acquisizioni in Francia, Germania, Stati Uniti, Canada e Cina. Il Gruppo punta a crescere più del mercato di riferimento, ad accelerare le acquisizioni e migliorare la redditività anche dopo importanti investimenti nel business.