L’AI ha bisogno di energia: la riscossa delle rinnovabili

L’appetito quasi insaziabile dell’AI per l’energia elettrica ha spinto il mercato a costruire quello di cui ha bisogno e gran parte di questo sarà alimentato da energie rinnovabili, indipendentemente da ciò che dice Washington. La società immobiliare JLL prevede che la capacità globale dei data center raddoppierà da 103 gigawatt (GW) a 200 GW entro il 2030. Gli hyperscaler stanno stanziando 1.000 mld di dollari in investimenti solo tra il 2024 e il 2026.

Anche l’EIA punta sulle energie rinnovabili

L’ultimo Short-Term Energy Outlook dell’Energy Information Administration statunitense conferma questa tendenza. Si prevede che la produzione di energia solare aumenterà del 21% sia nel 2026 che nel 2027, sostenuta da 69 GW di nuova capacità. La produzione di energia da carbone diminuirà del 9% quest’anno. Si prevede che il gas naturale rimarrà stabile.

Non si tratta dei desideri irrealistici dei sostenitori del rispetto per l’ambiente. È l’agenzia statistica del governo degli Stati Uniti a prevedere che l’incremento della capacità energetica proverrà in gran parte da fonti rinnovabili. Le infrastrutture energetiche sono emerse come il principale collo di bottiglia, con un tempo medio di attesa per la connessione alla rete nei mercati dei data center primari che ora supera i quattro anni. La velocità di alimentazione è diventata il criterio principale nella scelta del sito, prima della posizione e del costo. Le energie rinnovabili sono più veloci da collegare e sempre più competitive in termini di costi.

Una storia globale

Le proiezioni degli Stati Uniti confermano la narrazione generale secondo cui gli investimenti nella transizione energetica sono ancora molto vivaci e in crescita. Tutte e tre le regioni – Americhe, APAC ed EMEA – hanno registrato tassi di crescita positivi nel 2025, anche se con differenze tra loro. L’UE e gli Stati Uniti sono cresciuti rispettivamente del 18% e del 3,5%, mentre la Cina ha registrato il suo primo calo degli investimenti nella transizione energetica dal 2013. Il 2025 segna anche il secondo anno in cui gli investimenti nell’approvvigionamento di energia pulita (1.290 miliardi di dollari) superano quelli nell’approvvigionamento di combustibili fossili (1.190 miliardi di dollari).

Cosa ci ha insegnato il 2025

Il mercato ha già premiato questo cambiamento. L’energia pulita ha registrato un rendimento doppio rispetto all’indice MSCI World lo scorso anno, trainata dal fabbisogno energetico dell’AI e dall’elettrificazione della rete globale. Il greggio ha chiuso l’anno con una performance negativa. Il rame, metallo fondamentale per l’elettrificazione e le infrastrutture dati, ha guadagnato oltre il 40%, riflettendo il cambiamento strutturale verso gli investimenti nella transizione energetica.

Nel frattempo, i modelli dedicati all’ESG e al clima hanno registrato il loro miglior anno dal 2019. Investire in un fondo certificato ESG non garantiva una performance superiore, ma l’integrazione sistematica dei fattori climatici ed ESG sì, e questi fattori si sono rivelati particolarmente difensivi durante i periodi di tensione geopolitica come il Liberation Day. Con l’inizio del 2026 all’insegna di notizie che generano un’elevata volatilità, coloro che sono impegnati in investimenti responsabili potrebbero continuare ad apprezzare queste caratteristiche.

Ci aspettiamo alcuni nuovi prodotti interessanti sulla scia della nuova regolamentazione e di un ritrovato pragmatismo a livello di investimenti rispettosi dell’ambiente. In Europa, le modifiche recentemente annunciate al Regolamento sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) potrebbero porre rimedio allo scarso entusiasmo per i prodotti articolo 9 e stimolare alcune innovazioni nell’attuale universo degli articolo 8.

Sebbene Morningstar preveda che la nuova categoria Transizione (articolo 7) rimanga di dimensioni ridotte, questa categoria riflette uno spostamento del mercato dalla riduzione delle emissioni a una finanza di transizione energetica più incisiva. Con gli asset manager che si preparano alle nuove categorie di prodotti, c’è da aspettarsi un minor numero di lanci di fondi articolo 8 e un continuo allontanamento dal rigoroso articolo 9 nel 2026.

Guardando al futuro

Le tendenze strutturali di lungo periodo – adozione di massa dell’intelligenza artificiale (AI), elettrificazione, vincoli posti dalla rete elettrica attuale – sono guidate dalla domanda e non dipendono dalle politiche che vengono implementate. Il rispetto dell’ambiente rimane il sottotema dominante degli investimenti, con gli allocatori impegnati su questo fronte che adottano un approccio sempre più spesso pragmatico: cercare un’esposizione alla transizione energetica senza compromettere i rendimenti. Sebbene la politica possa essere molto rumorosa, il mercato, a quanto pare, non sta ascoltando.

Commento di Jason Mitchell, Man Group