A2A: performance 2019 oltre le attese del management

Performance economico-finanziaria migliore delle attese del management e investimenti in aumento del 25% per A2A.

I dati preliminari del 2019 di A2A hanno superato le attese del Management in termini di performance economico-finanziaria confermando la capacità di crescita organica del gruppo, nonostante il venir meno del contributo dei certificati verdi e di altri incentivi.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) pari a 1,23 miliardi di euro, è in linea con quello dell’anno precedente. Le partite non ricorrenti sono risultate pari a circa +40 milioni di euro, in linea con il valore del 2018.

Al netto del contributo dei certificati verdi e di altri incentivi, rilevato nel 2018, tutte le aree di business hanno riportato nel 2019 risultati in aumento rispetto all’anno precedente.

A tale andamento positivo ha contribuito, inoltre, l’apporto per l’intero esercizio del gruppo ACSMAGAM, consolidato integralmente a partire dal primo luglio 2018.

Gli Investimenti, pari a 627 milioni di euro, risultano in aumento del 25% rispetto al 2018 e hanno riguardato progetti volti a promuovere il piano di decarbonizzazione e il rinnovamento della capacità di generazione, l’efficientamento delle reti di distribuzione e l’ampliamento della capacità di trattamento dei rifiuti con l’obiettivo di garantire la chiusura del ciclo ambientale.

Nel corso del 2019 A2A ha concluso operazioni di M&A principalmente nel comparto del trattamento dei rifiuti, della vendita energia elettrica e gas e delle rinnovabili per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 3,15 miliardi di euro (3,02 miliardi di euro al 31 dicembre 2018). Il forte flusso di cassa operativo generato nel corso dell’anno è stato utilizzato per finanziare l’elevato livello di investimenti determinando un assorbimento di cassa, prima delle variazioni di perimetro e degli effetti dell’introduzione dell’IFRS 16, di oltre 70 milioni di euro. Il rapporto PFN/Ebitda risulta pari a 2,6x (2,5x nell’esercizio 2018).

“Abbiamo chiuso il 2019 con risultati solidi, superiori alle nostre attese, confermando una marginalità operativa in linea con il 2018 recuperando integralmente il minor contributo di circa 100 milioni di euro derivanti da incentivi e titoli ambientali. Abbiamo inoltre rafforzato le basi della nostra crescita incrementando gli investimenti del 25% rispetto allo scorso anno e realizzando 5 nuove operazioni di crescita esterna” ha dichiarato Valerio Camerano, Amministratore Delegato di A2A.