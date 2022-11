A2A aggiorna Piano Industriale 2021-2030

A2A conferma gli obiettivi industriali, economici e ambientali del Primo Piano decennale 2021-2030.

Il CdA di A2A, presieduto da Marco Patuano, ha approvato l’aggiornamento del Piano Strategico 2021-2030 che rinnova l’impegno del Gruppo verso la decarbonizzazione, in anticipo rispetto agli obiettivi comunitari. Confermati Economia circolare e Transizione energetica come pilastri della strategia della società, a cui contribuiscono tutte le Business Unit (Energia, Ambiente e Smart Infrastructures).

Restano invariati gli obiettivi di investimento del primo Piano decennale presentato a gennaio 2021, con una loro rimodulazione focalizzata sullo sviluppo nei business distintivi del mercato domestico prevalentemente attraverso la crescita organica:

– 16 miliardi di euro di investimenti in 10 anni (3,5 miliardi di euro già investiti nel biennio 2021-2022) di cui circa 5 per l’Economia Circolare e 11 circa per la Transizione Energetica;

– Oltre l’80% dei progetti previsti entro il 2026 sono stati già realizzati o in corso di attuazione;

– 85% circa degli investimenti sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG);

– 65% circa degli investimenti sono allineati alla Tassonomia Europea;

– EBITDA a 2,6 miliardi circa a fine Piano, in crescita del 7% medio annuo in arco piano;

– 13 TWh circa di energia verde e da recupero energetico prodotta al 2030;

– Oltre il 40% dei margini al 2030 realizzati da attività a bassa volatilità;

– FFO/Net Debt superiore al 23% già a partire dal 2025.

Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A ha comentato: “In questi due anni il Gruppo ha dimostrato la capacità di attuare il Piano presentato a gennaio 2021. Siamo stati in grado di raggiungere in anticipo gli obiettivi prefissati, realizzando infrastrutture e impianti industriali, attraverso la crescita interna e cogliendo opportunità di acquisizioni. Il 2022 è stato caratterizzato da un quadro geopolitico ed economico complesso e da uno scenario energetico volatile: alla luce di questo contesto, abbiamo deciso di adeguare il nostro Piano per continuare a garantire la solidità del Gruppo e affrontare le nuove sfide che ci attendono. Gli investimenti sono stati aggiornati, privilegiando la crescita organica nel mercato domestico e confermando Economia Circolare e Transizione Energetica come pilastri della strategia di A2A”.