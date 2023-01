Chiusura settimanale non lontano dai massimi di giornata per 3M. Atteso nuovo exploit rialzista.

3M (NYSE: MMM) chiude gli scambi di venerdì 13 gennaio 2023 non lontano dai massimi di giornata, a 129.51 usd (max. 129.61 usd – min. 128.20 usd) in guadagno dello 0,12%. Sebbene il grafico giornaliero evidenzi la formazione di una inside bar (range 129.82/127.79), e quindi una seduta sostanzialmente interlocutoria, il movimento rialzista avviato dai minimi di dicembre 2022 da area 117.80 dovrebbe proseguire quantomeno in direzione dei massimi di novembre scorso, con un apprezzamento del 3,4% rispetto ai livelli attuali. Indicazioni positive giungono dal Momentum, i cui valori segnalano stabilità e positività, e dal progressivo allontanamento dei prezzi dalla media mobile a 14gg., ora in transito per area 124.24.

Visualizza questo grafico in modo interattivo su ProRealTime.com

Medie Mobili

Prezzi sopra la media mobile a 14 giorni, ora in transito per area 124.24.

Volumi

Scambi in lieve diminuzione rispetto alla seduta precedente.

Supporti e Resistenze

Supporti, Resistenze e Pivot Point per l’operatività intraday su 3M (NYSE: MMM) aggiornati alla chiusura del 13/01/2023.

Resistenze: R1= 130.01 – R2= 130.52 – R3= 131.93

Pivot Point: 129.11

Supporti: S1= 128.60 – S2= 127.70 – S3= 126.29

Attesi movimenti al rialzo sopra area 129.70 per il test di area 130.10 prima e 130.72 poi, livello dove è presumibile un ritorno dei venditori. Il superamento di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 132.05.

Prevista fase di debolezza sotto area 129.05 per una verifica di area 128.60 prima e 127.92 poi, livello dove è lecito attendersi un ritorno dei compratori. L’infrazione di tale soglia potrebbe preludere a nuovi target individuabili in area 126.50.