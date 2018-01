Ripple, la criptovaluta che piace agli investitori

Con una capitalizzazione di mercato di circa 80 mld di dollari Ripple ha superato Ethereum, collocandosi al secondo posto tra le valute digitali dopo Bitcoin.

Aumenta sempre più l’interesse per le criptovalute con l’attenzione degli investitori che dopo Bitcoin si è spostata su altre monete digitali. Quella che sta riscuotendo maggiore successo è Ripple (XRP) perché è una moneta virtuale che conserva la sua capitalizzazione di mercato e la sua base clienti di lungo periodo.

Si tratta di un sistema di trasferimento di denaro in tempo reale in circolazione dal 2013 che ha la caratteristica di essere più attraente e più affidabile rispetto alle altre criptovalute per il suo diffuso gradimento nel circuito bancario.

Molti noti istituti di credito la usano infatti come base della propria infrastruttura dei sistemi di pagamento perchè consente di mantenere i costi più bassi con risparmi nell’ambito delle transazioni interbancarie superiori al 50%.

Con una capitalizzazione di mercato di poco meno di 80 miliardi di dollari Ripple ha superato Ethereum collocandosi dopo la notissima Bitcoin al secondo posto tra le valute digitali. Il suo protocollo, l’OpenCoin, pensato da Chris Larsen e da Jed McCaled, è strutturato per migliorare e far progredire il sistema finanziario tradizionale che al momento utilizza un’infrastruttura IT obsoleta e inefficiente.

Oltre che per gli acquisti in rete, Ripple, grazie alla sua stabilità e liquidità, si sta progressivamente proponendo come alternativa agli investimenti tradizionali ed appare in grado di offrire, in ottica di breve periodo, buone opportunità di trading. Essendo le criptovalute un prodotto d’investimento altamente volatile è tuttavia opportuno diversificare il proprio portafoglio per bilanciare i rischi associati alla negoziazione di tali strumenti finanziari.

La notevole fluttuazione di prezzo rende necessario l’utilizzo di una piattaforma di trading semplice, flessibile e intuitiva che consenta di accedere rapidamente ai mercati finanziari da qualunque postazione (casa, ufficio e in mobilità) e di un network di investimento o broker online che si distingua per esperienza, trasparenza, affidabilità, regolamentazione ed assistenza al cliente oltre che a riconoscimenti nell’ambito della tecnologia finanziaria. Solo cosi potranno cogliersi le migliori opportunità di trading che Ripple può offrire sia in presenza di una tendenza rialzista che ribassista.