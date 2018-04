Focus sulle obbligazioni dei mercati emergenti

Il debito dei mercati emergenti, in valuta forte, ha storicamente prodotto i rendimenti più elevati a lungo termine e ponderati per il rischio rispetto ad altre classi di attivi.

Il debito dei mercati emergenti è un mercato segmentato in cui il flusso di notizie a breve termine ha spesso la precedenza rispetto ai fondamentali o alle valutazioni, determinando un comportamento irrazionale degli investitori che crea prezzi errati. Finora, il 2018 ci ha già fornito un po’ di aumenti e riduzioni del debito dei mercati emergenti, che potrebbe continuare per tutto l’anno, ma che va visto come un’opportunità, non come una minaccia.

Certamente, chiedere a un gestore di obbligazioni dei mercati emergenti i meriti di investire in questa classe di attivi è come chiedere a un frutticoltore se mangiare di più dei suoi prodotti fa bene alla vostra salute. Ma, proprio come i benefici di una dieta ricca di frutta, ci sono molte prove a sostegno della causa delle obbligazioni dei mercati emergenti.

I rendimenti storici del debito emergente dimostrano che, a prescindere dal momento in cui si è investito, sarebbe sempre stato il momento giusto per investire. Ad esempio, un investimento effettuato quando i credit spread (differenza di tasso di interesse tra debito estero e Tesoro statunitense) avevano raggiunto minimi record prima che la crisi finanziaria del 2007 – sulla sola base dei rendimenti degli indici – ha ottenuto il doppio della performance rispetto ai titoli di Stato dei Paesi industrializzati, o addirittura circa la stessa performance dell’S&P, ma con una volatilità inferiore del 50%.

Nonostante la sua percezione come una classe di attivi ad alta volatilità, il debito dei mercati emergenti (in valuta forte) ha storicamente prodotto i rendimenti più elevati a lungo termine e ponderati per il rischio rispetto ad altre classi di attivi. Ad esempio, dal 1994, solo quattro anni hanno prodotto rendimenti negativi e ciascuno di questi anni negativi è stato seguito da un anno di rendimenti fortemente positivi. Negli ultimi 15 anni, il debito in valuta forte dei mercati emergenti ha prodotto un rendimento annuo superiore all’8%. Ciò è dovuto, tra l’altro, al fatto che gli Stati sovrani emergenti raramente sono inadempienti, dato il loro accesso ai finanziamenti dell’FMI, della Banca mondiale o dei governi asiatici. Questo è diverso, ad esempio, per le imprese ad alto rendimento – quando i finanzieri tirano via il tappeto, questo scompare. Non è questo il caso, i titoli sovrani non scompaiono. E storicamente, quando c’è stato un default, la limatura, anche se di ampia portata, è stato in genere basso a circa il 35% in media. Inoltre, la volatilità del debito dei mercati emergenti è stata inferiore a quella delle obbligazioni americane e mondiali ad alto rendimento.

Con questa breve introduzione alla classe d’investimento, guardiamo al mercato attuale, dove uno dei timori principali è il ritorno dell’inflazione. Questo tema tornerà probabilmente alla ribalta nel corso dell’anno. Ne deriveranno inevitabilmente azioni impulsive, poiché gli investitori esitanti temono tassi a lungo termine più elevati e rimpatriano le loro attività in (ciò che ritengono) paradisi sicuri. Come sempre con il flusso di notizie, i cali di prezzo forniranno agli investitori più tranquilli l’opportunità di fare il pieno di obbligazioni con spread molto interessanti.

Lo abbiamo visto nel febbraio di quest’anno, quando i timori di inflazione hanno fatto notizia, con il risultato che i maggiori deflussi di fondi in valuta sono stati registrati dal dicembre 2016 (un mese in cui la Fed ha aumentato i tassi). La ripresa è stata altrettanto rapida, con un ritorno degli afflussi verso la fine di febbraio. È un po’ sconcertante quanto facilmente alcuni investitori possano essere spaventati dai timori di inflazione, dato che i cicli di rialzi della Fed non hanno prodotto effetti negativi per le obbligazioni dei mercati emergenti. In effetti, la Fed si sta muovendo per la giusta ragione: il divario tra prodotto effettivo e potenziale degli Stati Uniti è stato assorbito, la fiducia è alta, il capex sta accelerando ma la produttività rimane bassa, mantenendo un tetto agli stipendi.

La Fed è in un percorso graduale in risposta alla sana economia in un contesto globale di robusta crescita globale e sincronizzata. Quest’ultima sta mantenendo sostenuti i prezzi delle materie prime e le fabbriche dei mercati emergenti stanno lavorando a pieno regime. Ciò che abbiamo osservato è che i differenziali del debito dei mercati emergenti tendono a restringersi quando la Fed sta rialzando i tassi per la giusta ragione.

In un mondo globalizzato in cui i mercati emergenti contribuiscono ormai a oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale, il loro debito non può più essere considerato un piatto di “contorno”, anzi è ancora un comparto sottoinvestito e qualcosa da cui gli investitori esperti e attivi possono trarre vantaggio attraverso rendimenti più elevati. Il ritorno della volatilità che abbiamo visto all’inizio di febbraio è qualcosa che non deve essere temuto, ma sfruttato.

Come approfittano gli investitori delle inefficienze dei mercati emergenti? Riteniamo che i rendimenti a lungo termine del debito dei mercati emergenti siano ottenuti attraverso un’analisi diligente del credito dal basso verso l’alto e la disponibilità a trovare obbligazioni che i manager che abbracciano il benchmark evitano. Temporanei timori di inflazione non scuotono la nostra convinzione. Mantenete la calma e comprate sui crolli!

Commento a cura di Luc D’hooge – Settore obbligazioni mercati emergenti di Vontobel Asset Management